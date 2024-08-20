Зірку фільмів Тарантіно заарештували за домашнє насильство над дружиною
Актора Майкла Медсена, відомого за ролями у фільмах Квентіна Тарантіно, заарештували у його будинку в Малібу через звинувачення у домашньому насильстві.
Як повідомляє The Guardian, у ніч на 17 серпня поліція отримала виклик від дружини актора ДеАнни Медсен, яка повідомила про фізичне насильство з боку чоловіка. Жінка заявила, що її чоловік штовхнув її та зачинив у будинку.
Правоохоронці затримали 66-річного актора, проте невдовзі відпустили під заставу в розмірі 20 тисяч доларів.
Представник актора зазначив, що це був особистий конфлікт між Майклом та його дружиною, і вони сподіваються на його позитивне вирішення.
Майкл Медсен здобув популярність після ролі у дебютному трилері Тарантіно 1992 року "Скажені пси", де зіграв містера Блонда – харизматичного злочинця.
Окрім цього, Медсен з'явився у багатьох відомих фільмах, зокрема:
- "Тельма і Луїза",
- "Донні Браско",
- "Місто гріхів",
- "Малхолланд Фоллс",
- "Вайєтт Ерп",
- "Мерзенна вісімка",
- "Одного разу... у Голлівуді",
- "Вбити Білла",
- "Ігуана".
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