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Зірку фільмів Тарантіно заарештували за домашнє насильство над дружиною

Анастасія Мосорко — 20 серпня, 13:44
Зірку фільмів Тарантіно заарештували за домашнє насильство над дружиною
Актор Майкл Медсен
Albert L. Ortega/Getty Images

Актора Майкла Медсена, відомого за ролями у фільмах Квентіна Тарантіно, заарештували у його будинку в Малібу через звинувачення у домашньому насильстві.

Як повідомляє The Guardian, у ніч на 17 серпня поліція отримала виклик від дружини актора ДеАнни Медсен, яка повідомила про фізичне насильство з боку чоловіка. Жінка заявила, що її чоловік штовхнув її та зачинив у будинку.

Правоохоронці затримали 66-річного актора, проте невдовзі відпустили під заставу в розмірі 20 тисяч доларів.

Представник актора зазначив, що це був особистий конфлікт між Майклом та його дружиною, і вони сподіваються на його позитивне вирішення.

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Майкл Медсен здобув популярність після ролі у дебютному трилері Тарантіно 1992 року "Скажені пси", де зіграв містера Блонда – харизматичного злочинця.

Окрім цього, Медсен з'явився у багатьох відомих фільмах, зокрема:

  • "Тельма і Луїза",
  • "Донні Браско",
  • "Місто гріхів",
  • "Малхолланд Фоллс",
  • "Вайєтт Ерп",
  • "Мерзенна вісімка",
  • "Одного разу... у Голлівуді",
  • "Вбити Білла",
  • "Ігуана".

Раніше ми розповідали, що один з найвідоміших і найвисокооплачуваніших телеведучих каналу BBC Г'ю Едвардс визнав свою вину у зберіганні непристойних зображень дітей.

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