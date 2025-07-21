Суд оштрафував керівника комплексу, в якому Вєрка Сєрдючка співала пісні російською

Суд оштрафував директора відпочинкового комплексу в Києві, в якому під час виступу Вєрки Сердючки лунали пісні російською мовою.

Про це йдеться у постанові Бориспільського міськрайонного суду від 11 липня.

Зазначається, що 13 червня на концерті у закладі Вєрка Сєрдючка виконала "близько двох пісень" російською мовою.

Це кваліфікували як порушення Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки пісень державною мовою в музичних радіопрограмах і радіопередачах та заборони відтворення музичної продукції походження держави-агресора".

Протокол про адміністративне правопорушення склали на директора відпочинкового комплексу. На судове засідання він не прийшов.

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Суддя визнала його винним у порушенні порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій (ч.1 ст. 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

Йому призначили 425 гривень штрафу. Також він повинен сплатити 605 гривень судового збору.

Судячи з інформації на сайті судової влади, станом на 21 липня чоловік не подавав апеляцію.

Що відомо про концерт Вєрки Сердючки?

Ролики з концерту, що відбувся 13 червня, в соцмережах опублікувала телеведуча та акторка Тала Каталай. На відео чути, як Вєрка Сердючка виконує старі хіти, зокрема російськомовні пісні "Ха-ра-шо" та "Дольче габана".

Після цього активісти поскаржились Уповноваженому з захисту державної мови.

Тодішній омбудсмен Тарас Кремінь зазначив, що виконання композицій російською – "грубе порушення" статей 23 та 29 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", якими регулюють сферу культури та публічних заходів.

Він додав, що з 2023 року в Києві офіційно діє мораторій на використання російськомовного музичного продукту, який у випадку концерту Вєрки Сердючки порушили.

Натомість PR-директор артиста відкинув звинувачення.

"Андрій Данилко не використовував російської мови під час концерту. Вєрка Сердючка говорить на своєму локальному діалекті – полтавському суржику, що з першого дня було невід’ємною частиною цього образу", – стверджує PR-директор артиста.

Він зазначає, що під час заходу звучали композиції українською та англійською мовами, а також "декілька старих пісень в оригіналі".

Також представники Андрія Данилка також заперечили порушення мовного законодавства, пославшись на Закон №2310-IX від 19.06.2023 року, який "не забороняє виконання авторських пісень російською мовою громадянами України, які не мають громадянства держави-агресора і не підпадають під інші обмеження".