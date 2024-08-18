Конкуренти Netflix: лікарня в Нью-Йорку заснувала власну кінематографічну студію

Працівники лікарні "Ленокс Хілл" під час пандемії коронавірусу в 2020 році

Після успіху кількох кінематографічних проєктів, які створювали в лікарні "Ленокс Хілл" у Нью-Йорку (США), очільники закладу вирішили заснувати власну студію для створення фільмів.

Популярність медичному закладу та його лікарям принесли серіал "Ленокс Хілл" від Netflix, а також документальний фільм про перші дні пандемії COVID-19 під назвою "Перша хвиля", інформує The New York Times.

Шоу від Netflix розповідало історії нейрохірургів закладу, які намагалися знайти баланс між боротьбою з пухлинами в операційних та особистим життям. Це зробило деяких із головних персонажів серіалу місцевими знаменитостями.

Очільник системи охорони здоров’я Northwell, до якої входить лікарня "Ленокс Хілл", Майкл Доулінг-молодший стверджує, що медичний заклад досі не отримував жодних коштів за документальні фільми та шоу.

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Водночас досвід участі в цих проєктах став хорошою рекламою для лікарні. За словами генерального директора Northwell, це також підвищило моральний дух співробітників.

Відтак у лікарні вирішили заснувати виробничу компанію з назвою Northwell Studios, щоб знімати більше телешоу та фільмів. Наразі співробітники готують до запуску п’ять проєктів.

Генеральний директор вважає, що досвід реальних лікарів набагато переконливіший для глядачів, ніж спостереження за акторами на екрані телевізорів.

У медичному закладі обіцяють ретельно захищати конфіденційність пацієнтів, зважаючи на досвід іншої нью-йоркської лікарні, яка у 2016 році сплатила 2,2 мільйона доларів штрафу. Причиною стало те, що знімальна група документального серіалу зняла двох пацієнтів без їхньої згоди. Хоча творці телешоу розмили обличчя одного з них, цього виявилося недостатньо.

Раніше ми розповідали про шотландку Фіону Гарві, яка подала позов про наклеп проти Netflix. Жінку вважають прототипом героїні із серіалу "Оленя" (Baby Reindeer) – Марти, яка переслідувала коміка та вчиняла щодо нього сексуальне насилля.