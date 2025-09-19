Щоб "зять" уник армії: суд виніс вирок батьку, який організував фіктивний шлюб доньки з інвалідністю

У Львові суд виніс вирок 70-річному пенсіонеру, який організував фіктивний шлюб своєї доньки з інвалідністю та військовозобов’язаного чоловіка.

За таку "послугу" чоловік заплатив батькові майбутньої дружини 200 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку, який виніс Залізничний районний суд Львова 15 вересня 2025 року.

Правоохоронці встановили, що у серпні 2023 року львів’янин намагався допомогти військовозобов'язаному отримати відстрочку від служби в армії. Для цього він вирішив фіктивно одружити його зі своєю донькою, якій встановили другу групу інвалідності.

Перед цим майбутній "зять" розлучився з офіційною дружиною. 70-річний пенсіонер за таку "послугу" попросив винагороду у розмірі 200 тисяч гривень.

РЕКЛАМА:

У червні йому повідомили про підозру у торгівлі людьми (частина 1 статті 149 Кримінального кодексу України).

Чоловіка визнали винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили три роки тюрми, але звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. При цьому суд взяв до уваги щире каяття обвинуваченого, що є пом’якшувальною обставиною.