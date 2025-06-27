У Львові батько організував фіктивний шлюб доньки з інвалідністю, щоб її "чоловік" уникнув армії

За свої "послуги" підозрюваний попросив 200 тисяч гривень

У Львові 70-річний чоловік організував фіктивний шлюб своєї доньки, яка має інвалідність, з військовозобов’язаним. Таким чином "зять" зміг би уникнути мобілізації.

Про це повідомили Головне управління Національної поліції у Львівській області та Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, випадок стався у серпні 2023 року. У такий спосіб 70-річний львів’янин хотів забезпечити "клієнту" призовного віку отримання відстрочки від армії під час дії воєнного стану. Перед цим він розлучився зі своєю офіційною дружиною.

"З корисливих мотивів батько змусив свою доньку, вразливу через хворобу та скрутне матеріальне становище, укласти фіктивний шлюб з військовозобов’язаним, який у свою чергу передав зловмиснику за це 200 тисяч гривень", – розповіли у поліції.

Батька "нареченої" викрили оперативники Управління міграційної поліції у Львівській області спільно з слідчими відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.

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Йому повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Раніше у Запоріжжі викрили керівництво приватного вишу, яке продали близько трьох тисяч фіктивних посвідчень аспірантів чоловікам призовного віку.