Мешканця Київщини засудили до 15 років тюрми за вбивство доньки та замах на сина

Суд Київської області визнав 42-річного чоловіка винним в умисному вбивстві 16-річної доньки та замаху на вбивство 12-річного сина. За скоєне злочинця засудили до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, трагедія сталася 2 травня 2023 року через ревнощі.

Прокуратура довела, що напередодні вбивства під час телефонної розмови засуджений посварився з дружиною, яка перебувала за кордоном. На ґрунті ревнощів чоловік вирішив помститися, вбивши спільних дітей.

Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, він увімкнув газові конфорки на кухні, аби створити загрозу вибуху, та розбудив дітей.

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Коли 16-річна донька спробувала вимкнути плиту, виник конфлікт, який переріс у бійку. Чоловік завдав їй смертельних ударів ножем у груди.

12-річному сину вдалося втекти до підвалу, де він сховався, та викликати поліцію. Завдяки його діям трагедії вдалося запобігти.

Обвинувачений перебував під вартою протягом усього досудового розслідування.

"На суді чоловік своєї вини не визнав і не каявся. Раніше до кримінальної відповідальності його не притягали", – розповіли в коментарі для "УП. Життя" в пресслужбі прокуратури Київської області.

Раніше ми розповідали, що у Києві засудили чоловіка за розбещення 7-річної дівчинки.