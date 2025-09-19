"Слідство.Інфо": Суддя вже тиждень не публікує рішення про передачу ембріонів батькам померлого чоловіка

У Дніпрі суд зобов’язав жінку віддати батькам її померлого чоловіка половину ембріонів, які пара хотіла використати, щоб стати батьками. Розгляд справи тривав два роки.

Мотиви судді при винесенні рішення залишаються невідомими, оскільки через тиждень після оприлюднення ухвали її тексту досі немає.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

Олександр та Анастасія Кузьменки намагалося стати батьками завдяки репродуктивним технологіям. Вони планували процедуру підсадки ембріонів, але зробити її не встигли – чоловік раптово помер.

Відразу після поховання батьки Олександра почали вимагати, щоб невістка народила їм онуків. Жінка не хотіла цього робити через важкий психологічний стан.

За словами Анастасії, після відмови батьки чоловіка тиснули на неї – пришвидшували виїзд із квартири, вимагали відмовитися від спадщини, частиною якої вважали й ембріони.

Згодом свекри звернулися до суду. Процес тривав 2 роки.

10 вересня 2025 року суддя Сергій Єдаменко з Центрального районного суду Дніпра задовольнив позов батьків померлого та зобовʼязав Анастасію віддати їм три ембріони із шести – двох дівчаток і хлопчика.

Як зазначає центр прав людини ZMINA, вдатися до послуг сурогатного материнства можуть лише ті люди, які мають для цього медичні показання. А позивачі такими не є.

Крім того, батьками народжених у такий спосіб дітей є подружжя, з репродуктивних клітин якого створений ембріон – тобто Олександр та Анастасія.

"Слідство.Інфо" намагалося зʼясувати, чому суддя вирішив винести рішення на користь батьків померлого. Однак виявилося, що наразі доступна лише його резолютивна частина. Повного тексту досі немає, хоча пройшло вже більш ніж тиждень.

"Зараз не маю право коментувати… Можливо, вже наступного тижня. Ще зарано. Там багато буде всього. Я дописую сьогодні, і потім буде можливість почитати", – прокоментував Сергій Єдаменко.

Адвокатка Анастасії Кузьменко Людмила Кириленко розповіла, що 18 вересня – останній день для підготовки повного тексту рішення. Якщо його не буде, на Єдаменка подадуть скаргу до Вищої ради правосуддя за порушення процесуального законодавства.

На думку Кириленко, рішення суду є незаконним, тому вони з клієнткою подаватимуть апеляцію.

"Суд повністю перевищив повноваження: взяв функції лікаря, обрав ембріони на власний розсуд і так далі. І коли буде остаточний повний текст, тоді ми зможемо предметно говорити. Поки що я не коментувала б… Але якщо апеляцію не подати, тоді репродуктивну медицину в Україні потрібно закривати", – зазначила адвокатка.

Вона додала, що рішення суду підлягає оскарженню протягом 30 днів з моменту оприлюднення повного тексту.

Нагадаємо, у серпні Кабмін схвалив законопроєкт, який комплексно врегульовує питання застосування сучасних допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

Документ передбачає правове регулювання використання замороженого репродуктивного матеріалу, донації статевих клітин, замінного материнства та інших актуальних аспектів лікування безпліддя.