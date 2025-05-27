У Рівному народився хлопчик, зачатий після загибелі батька-військового

У Рівному народилася дитина, зачата за допомогою репродуктивних технологій після загибелі батька на фронті.

Хлопчик з’явився на світ у перинатальному центрі "Благодар" 20 травня 2025 року, розповіли у Рівненському обласному перинатальному центрі.

Мама малюка Наталя Гордійчук – дружина військовослужбовця Юрія, який загинув 21 травня 2024 року, захищаючи Україну.

Ще за життя подружжя стикалося з проблемами репродуктивного здоров’я, тому Юрій здав свій біоматеріал на зберігання.

"Ми з чоловіком йшли до цієї вагітності понад рік. Боролися, здавали аналізи, поїхали в центр "Благодар". Він здав біологічний матеріал – сказали через три дні прийти, скажуть результати. Це був березень. А він в березні вже поїхав на "нуль". Все нормально було, поки той травень не прийшов.

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21 травня мені дзвонять і кажуть, що його немає. Я до останнього не вірила, що він загинув, поки не побачила", – розповідає Наталя.

Юрій Гордійчук став батьком посмертно

Юрій Гордійчук служив на посаді стрільця у Національній гвардії України та загинув біля села Сокіл у Покровському районі Донеччини.

Після смерті військового Наталя вирішила використати заморожені зразки для екстракорпорального запліднення (ЕКЗ).

Лікарка перепитувала, чи дійсно Наталя готова до цього кроку, але жінка пригадала слова коханого: "Ти в мене сильна, ти справишся".

За кілька місяців Наталі повідомили, що вона вагітна.

"Як я плакала. Зразу поїхала до Юри на могилку, йому розказала", – згадує вона мить, коли отримала радісну звістку.

За день до роковин загибелі чоловіка Наталя народила хлопчика. Сина теж назвала Юрчиком – на честь коханого.

Молода мама каже, що після втрати чоловіка не хотіла жити, але поява малюка подарувала їй новий сенс: "Якась частиночка його буде. Буде заради кого далі жити".

У репродуктивному центрі зазначили, що це перший випадок запліднення із використанням біоматеріалу загиблого військовослужбовця у їхній практиці.

"Ця історія про любов, яка сильніша за смерть. Про материнство, натхненне пам'яттю. Про життя, що народжується всупереч усьому. Ми пишаємося, що стали частиною цієї унікальної історії", – пишуть лікарі.