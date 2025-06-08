Знущання з кота на Київщині: до відповідальності притягли батьків підлітків

Поліціянти з'ясували, що до знущання з тварини причетні підлітки віком від 12 до 15 років

На Київщині правоохоронці знайшли трьох підлітків, які знущалися з кота та знімали це на відео. На батьків школярів склали адміністративні протоколи.

Про це розповіли в Головному управлінні Національної поліції Київщини.

Раніше правоохоронці розпочали розслідування за фактом знущання з кота, про яке дізналися під час моніторингу соцмереж. На ролику дівчинка кидала кота в кущі, поки інша дитина знімала це на відео, а третя – спостерігалася за цим процесом.

Поліціянти з’ясували, що до жорстокого поводження з твариною причетні підлітки з Володарської громади віком від 12 до 15 років.

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На їхніх батьків склали адміністративні протоколи за частиною 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення – невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Санкція статті передбачає штраф від 850 до 1700 гривень.