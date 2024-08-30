"Занадто жорстокий спорт": в Афганістані таліби заборонили змішані бойові мистецтва

В Афганістані таліби заборонили змішані бойові мистецтва (ММА). Своє рішення вони обґрунтовують надмірною жорстокістю цього виду спорту.

Також у "Талібані" вважають, що ММА порушує ісламські закони, повідомляє The Telegraph.

Представник ісламського угрупування, яке проводить публічні страти та ґвалтує жінок, заявив, змішані бойові мистецтва містять небезпечні прийоми, які "викликають занепокоєння щодо безпеки спортсменів".

"Спортсмени, які займалися цим видом спорту, можуть перейти до іншого виду спорту на свій вибір і продовжити свою діяльність", – заявив речник департаменту спорту "Талібану" Атал Машвані.

За його словами, перед рішенням про заборону таліби досліджували питання, чи можна проводити цей вид спорту згідно з ісламським законодавством. Виявилося, що ні.

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Міністерство країни з питань пропагування доброчесності та запобігання пороку, своєю чергою, заявило, що ММА "несе ризик смерті".

Більшість бійців ММА виїхали з Афганістану після повернення талібів до влади. Однак майбутнє тих, хто залишився, лишається невизначеним.

Нагадаємо, "Талібан" захопив владу в Афганістані у серпні 2021 року. Угрупування відоме своєю жорстокістю та обмеженням прав жінок.

Із приходом талібів афганкам заборонили навчатися в університетах, займатися спортом, відвідувати парки розваг. Також у країні не можна показувати серіали та фільми з жінками та закриті всі салони краси.

Крім того, таліби заборонили афганським жінкам працювати в установах ООН.

Також жінок, які стали жертвами насилля, в Афганістані відправляють до в’язниці.

Нещодавно таліби ухвалили закон, який зобов’язує афганок повністю закривати своє тіло й обличчя. Крім того, відтепер їм не можна навіть розмовляти на вулиці.