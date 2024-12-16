Телескоп "Хаббл" зафіксував галактику, схожу на "космічне око"

Телескоп "Хаббл" зробив фото спіральної галактики NGC 2566, розташованої за 76 мільйонів світлових років від Землі в сузір’ї Ляльки, повідомляє Європейське космічне агентство.

Через центр галактики проходить яскрава горизонтальна смуга із зірок. З обох кінців смуги виходять спіральні рукави, які утворюють візерунок з блакитних і червоних плям – це зони, де народжуються нові зорі.

Завдяки похилому положенню NGC 2566 здається, що ми дивимося на неї під кутом – це надає галактиці форми мигдалини або величезного "космічного ока".

Астрономи досліджують цю галактику, щоб більше дізнатися про зірки, яким лише кілька мільйонів років. Ці зорі особливо яскраві в ультрафіолетовому світлі – це робить їх добре видимими для телескопа.

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Також науковці хочуть зрозуміти, як у цій галактиці відбувається зореутворення, як гази рухаються між хмарами та зірками і яка історія її розвитку.

Крім "Хаббла", за NGC 2566 спостерігали й інші потужні телескопи. Космічний телескоп James Webb допоміг побачити теплий пил, що світиться в галактиці, а радіотелескопи ALMA дозволили детально роздивитися хмари газу, де утворюються нові зірки.

Завдяки даним із різних обсерваторій вчені отримують повну картину життя зірок: від їх народження до згасання.

Раніше ми розповідали, що японський космічний телескоп Subaru зазнімкував надзвичайно рідкісну галактику з трьома кільцями. Її походження залишається загадкою для науки.