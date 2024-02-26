Телескоп Хаббл зазнімкував кулясте зоряне скупчення у галактиці-супутнику Чумацького Шляху

Космічний телескоп Хаббл зафіксував кулясте зоряне скупчення на відстані близько 162 тисяч світлових років від Землі.

Зображення оприлюднило Європейське космічне агенство (ESA).

До об'єктива телескопа потрапило кулясте скупчення NGC 1841. Воно розташоване у карликовій галактиці Велика Магелланова Хмара – галактиці-супутнику Чумацького Шляху.

Кулясте зоряне скупчення – це скупчення з великою кількістю зір і чіткою симетричною формою зі збільшенням концентрації зірок до центру.

"Більшість зірок дуже малі й однакові за розміром, вони помітно блакитнуваті й скупчуються щільніше до центру зображення. Деякі з них виглядають більшими на передньому плані. По кутах зорі поступаються місцем темному тлу", – описує зображення ESA.

Галактики-супутники – це галактики, пов'язані гравітацією на орбітах навколо масивнішої материнської галактики.

Навколо Чумацького Шляху обертаються десятки галактик-супутників, які розташовані набагато ближче, ніж відома усім Андромеда. Найбільшою і найяскравішою з них є Велика Ведмедиця, яку легко побачити неозброєним оком з південної півкулі. Однак через світлове забруднення цей процес дедалі важчає.

Велика Ведмедиця є "домівкою" для багатьох кулястих зоряних скупчень. Вони розташовані між розсіяними скупченнями, які не такі щільні й пов'язані між собою, і компактними галактиками.

Кулясті зоряні скупчення різноманітні та складні. Однак вчені досі не знають, як саме вони формуються.

Кулясті зоряні скупчення стабільні, тому здатні існувати довго, а отже, бути дуже старими. Саме це робить їх чимось на зразок небесних "скам'янілостей".

Нагадаємо, космічний апарат "Одіссей", що прямує до Місяця, надіслав перші фото з космосу.