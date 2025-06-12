Телескоп Вебба виявив нові коричневі карлики: деякі з них – найменші серед відомих сучасній науці

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба зафіксував дев’ять нових коричневих карликів.

Вони "ховалися" серед молодих зірок в Молекулярній хмарі Персея, що розташована приблизно за 1000 світлових років від Землі, повідомляє Space.

Коричневі карлики жартівливо називають "невдалими зірками". Вони формуються так само, як звичайні зірки – з хмари газу та пилу, але не мають достатньо маси, щоб "запустити" синтез водню з гелієм у своїх ядрах. Саме цей синтез необхідний, аби "перетворитися" на зірку.

Два з нововідкритих коричневих карликів – найменші серед усіх відомих сучасній науці. Якщо раніше вважалося, що мінімальна маса цього небесного тіла становить 13 мас Юпітера, то в них цей показник становить лише подвійну масу Юпітера.

"Також один з коричневих карликів поблизу Юпітера демонструє ознаки наявності диска з газу та пилу. Це вказує на те, що він може мати сировину для створення планет", – зауважив астроном Кевін Луман.

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Окрім цього, у їхніх "сигналах" виявили ознаки неідентифікованого вуглеводню – хімічної сполуки, що складається виключно з атомів водню та вуглецю. Його походження залишається загадкою.

За словами дослідника, цю сполуку раніше виявляли лише в атмосферах Сатурна та його найбільшого супутника – Титана, але не Юпітера. Тож на наступних етапах науковці планують досліджувати, чому ця вона з’явилась у цій частині галактики.

Нагадаємо, у ніч з 10 на 11 червня у небі зійшов повний "полуничний" Місяць. Попри свою назву, він був жовто-помаранчевого кольору, коли проходив поблизу горизонту.