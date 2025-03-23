Астрономи виявили космічні "торнадо", які лютують у центрі Чумацького Шляху

Астрономи виявили "космічні торнадо", які лютують в серці Чумацького Шляху – поблизу надмасивної чорної діри Стрілець A*.

Відкриття дозволяє краще зрозуміти цикли створення та руйнування у центрі галактики.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Astronomy & Astrophysics, інформує Space.

Завдяки даним із мережі радіотелескопів у Чилі вчені зробили відкриття, що покращує знання про рух у центральній молекулярній зоні Чумацького Шляху (CMZ).

Протягом тривалого часу науковці вважали, що ця частина нашої галактики містить хмари пилу та молекул, які постійно перебувають у циклі створення та руйнування. Однак механізм, який рухає цей процес, був невідомим.

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Тепер науковці виявили в CMZ філаменти – бурхливі потоки газу, які швидко розсіюються та ефективно розподіляють матеріал у простір навколо. Астрономи кажуть, що це явище нагадує "космічне торнадо" і є важливою частиною циркуляції енергії в центрі Чумацького Шляху.

Фото: Кай Ян та інші

"Ми помітили, що ці довгі та вузькі філаменти розташовані далі від будь-яких областей зореутворення", на відміну від будь-яких об’єктів, яких ми знаємо.

Вони справді здивували нас. Відтоді ми розмірковували, що це таке", – розповів керівник дослідницької групи Кай Ян з Шанхайського університету Цзяо Тонг.

Астрономи достеменно не знають, чому виникають ці "космічні торнадо". Однак вони проаналізували отримані в ході дослідженні дані і висунули свою гіпотезу.

Вчені припускають, що ці області формуються завдяки ударним хвилям, що призводить до вивільнення монооксиду кремнію та органічних молекул у міжзоряне середовище. Потім ці філаменти розсіюються і оновлюють вивільнений ударом матеріал у CMZ.

Пізніше молекули замерзають, завдяки чому утворюють пилові зерна, і при цьому зберігають баланс між виснаженням та поповненням матеріалу в центрі галактики.

"Монооксид кремнію наразі є єдиною молекулою, за якою можна відстежити ударні хвилі. Крім того, обертальний перехід цієї сполуки можна виявити лише в областях удару з відносно високою щільністю та температурою. Це робить його особливо цінним інструментом для відстеження процесів, спричинених ударами в щільних областях CMZ", – пояснив Кай Ян.

Раніше вчені знайшли джерело таємничих радіоімпульсів у Чумацькому Шляху, які нагадують стук серця.