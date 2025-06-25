Телескоп Вебба зазнімкував планету розміром із Сатурн за межами Сонячної системи

Космічний телескоп імені Джеймса Вебба зробив знімки планети за межами Сонячної системи. Вона віддалена від Землі на 110 світлових років та має масу, подібну до Сатурна.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature, пише The Guardian.

Першу екзопланету (назва планет поза межами Сонячної системи) відкрили у 1992 році. Відтоді їх виявили майже 6000. Однак це відбувалося за допомогою непрямих методів, як-от спостереження за тінню планети, що проходить по поверхні її зірки.

Пряме зображення екзопланет залишається величезним викликом. Вони набагато тьмяніші, ніж їхня материнська зірка, та розташовані дуже близько до неї.

Тому вчені розробили телескопічний пристрій, призначений для відтворення ефекту затемнення, щоб "замаскувати" зірку та полегшити спостереження за навколишніми об'єктами.

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Екзопланета TWA 7b, яку зазнімкував телескоп Вебба Anne-Marie Lagrange et. al/Nature

Нововідкриту екзопланету назвали TWA 7b. Вона розташована на орбіті зорі, яка віддалена від Землі на 110 світлових років.

Маса цієї планети приблизно дорівнює масі Сатурна. TWA 7b у 10 разів менша за будь-яку іншу виявлену екзопланету, яку спостерігали за допомогою телескопа.

Планета розташована приблизно у 50 разів далі від своєї зірки, ніж Земля від Сонця. Її орбітальний період – кілька сотень років.

TWA 7b розташована у системі, яка перебуває на початковій стадії розвитку – їй близько 6 мільйонів років.

Нагадаємо, телескоп "Хаббл" зазнімкував галактику, яка пережила вибух зорі, значно масивнішої за Сонце.