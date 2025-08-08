Космічна "чужинка": "Хаббл" зробив найдетальніше фото комети, яка летить з-за меж Чумацького Шляху

Космічний телескоп "Хаббл" з відстані 445 мільйонів кілометрів зазнімкував комету 3I/ATLAS. Цей об’єкт вважають третім з відомих, який пролетить через Сонячну системою з-поза її меж.

На досі найбільш детальному зображенні міжзоряного об’єкта можна побачити пиловий кокон у формі сльози, що відходить від крижаного ядра комети – центру з льоду, пилу та каміння, пише CNN.

Коли такі космічні об’єкти рухаються поблизу деяких зір, як-от Сонце, їхнє тепло змушує виділяти газ і пил, через що в комет утворюються характерні хвости.

За підрахунками вчених, космічна "гостя" рухається зі швидкістю 209 тисяч кілометрів на годину, що робить її найшвидшим об'єктом з-поза меж Сонячної системи, який має пройти крізь неї. Ця характеристика чітко вказує на те, що 3I/ATLAS рухається з-за меж нашої галактики.

Під час мільярдів років подорожей космосом комети зазнають гравітаційного ефекту рогатки – проліт повз зірки та місця зореутворення збільшує їхній імпульс. Відтак що довше об’єкт існує, то швидше рухається.

Нові спостереження показують, що ядро комети може бути до 305 метрів у діаметрі або до 5,6 кілометра у довжину. Цифри неточні через те, що центральну частину 3I/ATLAS неможливо побачити безпосередньо.

Науковці очікують до вересня дізнатися більше про хімічний склад космічного об’єкта, поки він залишатиметься видимим для наземних телескопів. Очікується, що комета знову з’явиться в полі зору вчених у грудні цього року.

Однак вчені, ймовірно, ніколи не дізнаються точного походження "гості" з-за меж Чумацького Шляху.

"Ніхто не знає, звідки взялася комета. [Дізнатися це] як побачити кулю, що летить з гвинтівки, на тисячну частку секунди. Не можна спроєктувати це з такою точністю, щоб з’ясувати, де вона почала свій шлях", – каже професор астрономії Каліфорнійського університету Девід Джуїтт.

Комета – третій за всю історію досліджень нетутешній об’єкт, що перетне Сонячну систему. Водночас астроном Метью Гопкінс з Оксфордського університету пояснює, що такі випадки не рідкість, однак люди їх майже не фіксують.

"Насправді вони проходять через Сонячну систему постійно [...] Просто вони занадто малі, щоб їх виявити, якщо не наближаються близько до Землі", – додав вчений.

Нагадаємо, 3I/ATLAS виявили на початку липня 2025 року. За даними NASA, комета має максимально наблизитися до Сонця орієнтовно 30 жовтня, а згодом повернеться назад у відкритий космос.

Астрономи припускають, що міжзоряний "гість" існує на приблизно три мільярди років довше за Сонячну систему і є найстарішою з будь-яких комет, які раніше досліджували.