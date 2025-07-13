Телескоп Джеймса Вебба показав, як формуються зірки в туманності за 4000 світлових років від Землі

Науковці досі знають недостатньо про те, як формуються зорі

Космічний телескоп Джеймса Вебба зазнімкував "пальці" всередині туманності, яка візуально нагадує котячу лапу. Світлини показують ділянки формування зір за 4000 світлових років від Землі.

Фото з найпотужнішого телескопа опублікували в NASA, повідомляє ABC News.

Туманність NGC 6334 розташована в сузір’ї Скорпіона за приблизно 4000 світлових років від нашої планети. Цю масивну область утворення зір називають Котячою Лапою через особливі круглі регіони, які нагадують слід домашнього улюбленця.

Фото: NASA, ESA, CSA, STScI

За підрахунками астрономів, у межах кожного "пальця" існує підмножина структур, які складаються з газу, пилу та молодих зірок. Останні з них вдалося "впіймати" на камеру ближнього інфрачервоного діапазону телескопа Джеймса Вебба.

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На знімку помаранчево-коричневе забарвлення має зоряний пил, а невеликі візуально порожні плями вказують на наявність щільних пилових ниток, де формуються зорі.

Масове утворення нових світлих відбувається в невеликих вогненно-червоних згустках, що розкидані серед коричневого пилу ближче до центру фотографії.

Деякі масивні синьо-білі зірки, як-от у нижньому лівому куті "котячого пальця", виглядають чіткішими, ніж інші. За словами вчених, усе через те, що будь-який проміжний матеріал між цим світилом та телескопом розсіювався зоряним випромінюванням.

У верхньому куті світлині також можна побачити яскравий червоно-помаранчевий овал – ймовірно, це щільна область, де тільки починається процес формування зір. Про це свідчить низька кількість світил на його тлі.

У NASA кажуть, що процес зореутворення дещо швидкоплинний. Коли масивні молоді світила прорізаються крізь газ і пил навколо, їхнє світло створює яскраве туманне сяйво. На фото воно зображене синім кольором.

Дослідники кажуть, що процес переходу від великої молекулярної хмари до масивних зір передбачає кілька етапів, які досі повністю не зрозумілі. Вчені сподіваються, що покращити знання допоможуть знімки туманності Котяча Лапа.

"Через три роки від початку місії Вебб продовжує здійснювати своє завдання, розкриваючи раніше приховані аспекти Всесвіту, від процесу зореутворення до деяких найдавніших галактик", – прокоментував виконувач обов’язків директора відділу астрофізики у штаб-квартирі NASA Шон Домагал-Голдман.

Раніше астрономи показали нововідриту планету за межами Сонячної системи, маса якої подібна до Сатурна.