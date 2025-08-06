Українці, які втратили водійські документи через обстріли, зможуть відновити їх безоплатно: алгоритм дій

Відновити документи можна буде у кілька кроків

Українці, які постраждали від російських обстрілів, відтепер зможуть безоплатно відновлювати водійські документи. Уряд ухвалив відповідне рішення.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Зокрема люди матимуть можливість відновити та не платити за пластикові бланки, виготовлення водійського посвідчення та реєстраційного документа на транспорт.

"Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну. Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах", – зазначила Юлія Свириденко.

Як це виглядатиме на практиці?

Як пояснив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко, щоб відновити втрачені документи треба, щоб:

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людина, яка постраждала внаслідок збройної агресії РФ, отримала від слідчого документ про те, що вона має статус потерпілої/го;

з цим документом звернулася до будь-якого сервісного центру МВС (стаціонарного чи мобільного, який працює на місці ліквідації наслідків обстрілу). Адміністратор опрацьовує звернення і без жодної оплати видає нові.

"Це ще один крок до того, щоб допомога від держави була доступною та без зайвої бюрократії.

Наступний – невідкладне безкоштовне відновлення ID-документів. Працюємо над вирішенням цієї задачі", – розповів Клименко.

Раніше ми пояснювали, коли та як треба замінювати водійське посвідчення.