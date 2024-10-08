Як спонукати дитину менше користуватися гаджетами і проводити час активно? Поради

Зменшення часу за гаджетами може сприяти кращому сну в дітей

Сучасні діти часто використовують гаджети не лише для розваг, а й навчання. Водночас надмірне "залипання" в телефонах та інших пристроях може завадити їм займатися фізичною активністю, що негативно впливає на загальний стан здоров’я.

У Всесвітній організації охорони здоров’я радять батькам слідкувати за тим, щоб діти менше часу проводили перед екранами електронних пристроїв.

Як розповідають у МОЗ, перевагами зменшення кількості екранного часу є:

покращення якості сну;

зміцнення фізичного та психічного здоров’я;

збільшення часу для ігор та дослідження світу.

Фахівці ВООЗ також радять більше часу проводити за активними іграми та забезпечувати якісний, достатній за тривалістю сон, що допоможе дітям рости здоровими.

Крім того, обмеження екранного часу може допомогти стежити за тим, який контент дитина "споживає" в інтернеті та соцмережах.

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За рекомендаціями ВООЗ, діти до 2 років узагалі не мають використовувати гаджети. Малюки віком до 4 років можуть використовувати електронні пристрої не більше однієї години на день.

Щодо старших дітей та дорослих існує обмеження – максимум дві години щоденно за екранами.

Водночас, зважати варто не лише на кількість часу, проведеного за гаджетами, а й якість взаємодії. Досі частина українських дітей навчаються в дистанційному форматі, отож проводять більше часу за комп’ютерами та планшетами.

Крім того, навіть учні офлайн шкіл можуть використовувати електронні пристрої для навчання та здобуття корисних навичок.

Як зменшити кількість часу, яку дитина проводять за гаджетами?

У МОЗ дають кілька порад:

Використовуйте таймери та робіть перерви. Час, проведений за гаджетами, проходить непомітно, тому звукове сповіщення може допомогти дитині вчасно зупинитися для того, щоби встати і трохи порухатися.

У відомстві вважають, що будильник вчасно попередить дитину про зміну активності, так можна запобігти розчаруванню та сльозам, коли потрібно буде відкласти електронний пристрій.

Будьте креативними. Повсякденним предметами можна знайти цікаве застосування, кажуть у МОЗ. Наприклад, батьки разом із дітьми можуть побудувати "халабуду" зі стільців, влаштувати домашній театр, почитати разом книжки, помалювати чи зробити поробку.

Встановіть час без екранів. Батькам варто запровадити вдома правила, за якими у визначений час усі члени родини відмовляються від використання гаджетів.

Не використовуйте електронні пристрої для заохочення чи покарання дитини. Через це телефони, планшети та комп’ютери можуть стати ще більш значущими для малят, що зробить відмову від них складнішою.

Зменшуйте кількість екранного часу поступово. Такий підхід буде більш ефективним і не викличе в дитини додаткового стресу.

"Памʼятайте, що діти найкраще вчаться, спостерігаючи за батьками. Якщо ви обмежите перебування з гаджетами до двох годин на день, більш ймовірно, що діти також будуть дотримуватися запроваджених правил", – наголошують у МОЗ.

Раніше ми розповідали про довгостроковий вплив цифрових пристроїв на дитячий мозок. Науковці виявили, що заняття з гаджетами мають позитивні ефекти, однак недоліки такого виду проведення вільного часу переважають.

Як додати більше фізичної активності у життя дітей?

У МОЗ радять батькам дбати про те, щоб у житті дітей вистачало інших видів активності, крім використання гаджетів. Зокрема, якщо це дозволяє безпекова ситуація, варто виходити на прогулянки в парк чи грати у спортивні ігри.

Також у перервах між дистанційним навчанням або після закінчення дня у школі, варто залучати дітей до інших справ та рухової активності.

В Офісі запобігання захворюванням та просування здоров’я США рекомендують батькам впроваджувати нетривалі заняття фізичною активністю для дітей протягом усього дня.

Там радять перед початком навчання запропонувати дитині вигуляти собаку, зайнятися гімнастикою після пробудження чи потанцювати у кімнаті.

Крім того, батьки можуть заохочувати школярів грати в активні ігри на спортивних майданчиках у школі. Однак не варто забувати про правила безпеки та розпорядку дня в навчальних закладах.

Також можна попросити дітей бути більш активними під час уроків фізичної культури або звернутися до вчителя з ініціативою робити перерви на руханки під час занять.

Увечері, як кажуть фахівців Офісу запобігання захворюванням, батьки можуть організувати сімейну танцювальну вечірку або прогулятися околицями перед вечерею.

Крім того, буденний перегляд телевізора можна перетворити на цікаву гру – під час реклам робити нескладні вправи, як-от одне віджимання чи стрибки.

Не варто забувати також про спортивні секції та гуртки, а також проведення спільного часу дітьми з їхніми однолітками на свіжому повітрі.