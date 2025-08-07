Які спеціальності найчастіше обирали вступники в магістратуру? Дані освітнього комітету Ради

Цьогоріч найпопулярнішими спеціальностями серед вступників на магістратуру були педагогіка, управління та адміністрування, а також інформаційні технології.

Статистикою поділився голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

Наразі найпопулярнішими спеціальностями для вступу до магістратури є:

педагогіка – 16 709 вступників, які зареєструвались на іспит;

управління та адміністрування – 16 437;

інформаційні технології – 13 152;

право – 10 695;

психологія – 9 435.

Розрив між другим і третім місцями (управління та ІТ) становить понад 19%.

За словами Сергія Бабака, у 2023 році у трійці лідерів були право, ІТ та психологія. У 2024-му році ІТ почали здавати позиції, натомість почав зростати попит на менеджмент.

"Цьогорічні дані реєстрації на вступ до магістратури транслюють зміну трендів. Інформаційні технології, які ще нещодавно впевнено очолювали рейтинги, цього разу опинилися лише на третьому місці, поступившись педагогіці та управлінню й адмініструванню", – прокоментував він.

Раніше ми писали, що цьогоріч переважну більшість (80%) вступників в аспірантуру становлять чоловіки. Натомість кількість чоловіків і жінок, які вступали в магістратуру у 2025 році, була майже однаковою – 51,8% і 48,2% відповідно.