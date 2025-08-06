Чи дійсно абітурієнти масово виїжджають за кордон? Винницький підбив підсумки вступної кампанії-2025

Кількість вступників, яка виїжджає за кордон, приблизно така сама, як і тих, хто повертається в Україну.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

"Можу розвіяти міфи. Останнім часом ми дуже багато говоримо про те, що нібито масово виїжджають вступники за кордон. Так, очевидно, є певна кількість тих, хто виїжджає за кордон.

Але цифри показують, що є так само приблизно та сама кількість, яка повертається із-за кордону. Наші цифри цього року по вступниках є приблизно такі самі, як і минулого року, у межах статистичної похибки в 3%. Мені здається, що це не настільки суттєво", – сказав Винницький.

Окрім того, заступник міністра розповів, що цьогоріч було відкрито 210 тисяч електронних кабінетів. Серед них – суттєва кількість від тих абітурієнтів, які не подали жодної заяви.

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"Серед тих, які подали заяви, – 195 тисяч, а рекомендації отримали 176 тисяч вступників: 65 тисяч на бюджет, 110 тисяч на контракт.

Звертаю увагу, що тих 110 тисяч включають достатню кількість тих, хто буде отримувати гранти для покриття частини вартості навчання", – зазначив Михайло Винницький.

Також є незначні регіональні відмінності, зокрема, цьогоріч трохи менше вступників зі східних регіонів країни, додав посадовець.

Щодо спеціальностей, то традиційно популярними залишаються менеджмент, філологія, маркетинг, психологія та право.

Цього року, на відміну від минулого, до топ-10 популярних спеціальностей увійшла також медицина.

Раніше ми розповідали, до яких вишів абітурієнти подали найбільше заяв у 2025 році.