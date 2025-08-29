Вступ на магістратуру-2025: які спеціальності та університети найчастіше обирали абітурієнти

Цьогоріч вступники у магістратуру подали понад 196 тисяч заяв і зареєстрували понад 100 тисяч електронних кабінетів.

Про це повідомляють Міністерство освіти і науки України та Державне підприємство "Інфоресурс".

Найбільшу кількість заяв вступники подали на такі спеціальності:

психологія – понад 23 тисячі;

право – понад 21 тисяча;

менеджмент – майже 15 тисяч;

середня освіта – майже 11,5 тисяч;

комп’ютерні науки – майже 9,2 тисяч.

Загалом понад 106 тисяч заяв було подано на бюджет. Ось так виглядає п’ятірка лідерів спеціальностей з найбільшою кількістю рекомендацій для зарахування на навчання за державні кошти:

середня освіта – понад 3 тисячі;

комп’ютерні науки – майже 1,8 тисячі;

електрична інженерія – майже 2 тисячі;

будівництво та цивільна інженерія і інженерія програмного забезпечення – понад тисяча.

До п'ятірки найпопулярніших університетів за кількістю поданих заяв ввійшли два столичні виші та три регіоні.

Лідером за кількістю заяв став Київський національний університет імені Тараса Шевченка – майже 11,8 тисяч.Друге і третє місця посіли львівські виші – Національний університет "Львівська політехніка" та Львівський національний університет імені Івана Франка. Туди подали майже 10 тисяч та понад 7,2 тисячі заяв відповідно.

До списку також увійшли Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (понад 7 тисяч заяв) та харківський Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (майже 5 тисяч заяв).

Водночас лідером за кількістю бюджетних рекомендацій став НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського" (понад 1,8 тисячі).

За ним опинилися КНУ імені Шевченка (понад 1,6 тисячі) та НУ "Львівська політехніка" (понад 1,5 тисячі).

Також до п'ятірки увійшли ЛНУ імені Івана Франка (понад тисяча рекомендацій) та Національний університет біоресурсів і природокористування України (749), який спеціалізується на природничих та аграрних науках.