Живим лишився лише батько: що відомо про родину переселенців, що загинула у Глухові

У Глухові під завалами загинула родина з прикордоння

У ніч на 19 листопада російські окупанти завдали удару дронами по гуртожитку в Глухові на Сумщині. Серед загиблих – родина, яка переїхала до міста з прикордонної Есманьської громади в пошуках безпечного місця.

Як пише місцеве видання "Глухів.City", жертвами російського терору стали переселенці з Уланово на Сумщині: 43-річна мати Тетяна та її сини – 20-річний Нікіта і 7-річний Василь. Молодший син не дожив лише кілька днів до свого восьмого дня народження.

У живих залишився лише батько родини.

"Вчора тільки приїхав, він був на заробітках", – розповіла журналістам односельчанка Зінаїда Чмиркова.

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Вона розповіла, що у медичному гуртожитку, що зазнав обстрілу жили переважно переселенці з Уланово, яких евакуювали до Глухова з прикордонної громади.

"Нас виселели з Уланового, порозкидали всіх. Тут позаселяли людей по кімнатах у гуртожитку. Все Уланово тут жило", – говорить жінка.

Внаслідок обстрілу гуртожитку у Глухові загинула ще одна сім’я – 83-річна жінка та її 59-річний син.

Серед постраждалих від обстрілу також 13-річна дівчина та її 14-річний брат. Вони отримали поранення і зараз перебувають під наглядом лікарів.

За даними ДСНС, кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до 12 осіб. 11 постраждало, серед них 2 дітей. Удар дронами повністю зруйнував під’їзд гуртожитку.

Нагадаємо, 17 листопада ворог вдарив ракетами по житловій багатоповерхівці в Сумах. Загинуло 11 людей, зокрема двоє дітей – 9-річний Ілля та 14-річна Анастасія. Ми розповідали, що відомо про дітей, які загинули внаслідок атаки РФ по Сумах.