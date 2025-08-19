"Глибоко поважаю вас": Трамп подякував українському воїну за подаровану ключку для гольфу

Президент США Дональд Трамп подякував українському захиснику Констянтину Картавцеву за подарунок – ключку для гольфу, яку передав Володимир Зеленський під час зустрічі в Білому домі.

У відеозверненні Трамп назвав "чудовим" замах українця, який поділяє захоплення президента США гольфом, і сказав, що захисник стане "дуже гарним" гравцем.

"Хочу подякувати вам за цей патер (ключку для ударів з невеликої відстані – ред.). Він прекрасний і зроблений зі щирою любов’ю та подарований мені зі справжньою любов’ю від вас. І я ціную це. Я глибоко поважаю вас. Ви – надзвичайна людина", – сказав президент США.

Також Трамп відзначив те, що Костянтин продовжує грати в гольф та "робити інші речі" після ампутації ноги та пообіцяв згадувати захисника "щоразу, як буду забивати м’яч".

"Ваша країна – чудова країна. І ми намагаємося це їй повернути, щоб допомогти. І ваш президент дуже старанно працює, щоб досягти цього. Отже, я ще раз дякую, продовжуйте замахуватися. Патер прекрасний, я буду використовувати його", – додав президент США.

Молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев втратив ногу в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення. Захисник рятував побратимів, коли отримав важке поранення.

Попри ампутацію військовий продовжив займатися спортом, зокрема веслуванням на тренажері, грою в гольф та стрільбою з лука. Чоловік розповідав виданню "Київ-24", що відвідує заняття в одному зі столичних парків разом із сином.

У жовтні 2023 року Костянтин у складі київської команди військовослужбовців, які пережили поранення, взяв участь у перших Всеукраїнських змаганнях з адаптивного гольфу.

Нагадаємо, 18 серпня між президентом України Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом відбулася зустріч у Білому домі напередодні перемовин з європейськими лідерами.

Зеленський назвав "дуже хорошою" розмову з Дональдом Трампом та заявив, що американський президент пообіцяв сприяти поверненню дітей та обміну всіх полонених.

Крім того, під час зустрічі президент України подарував Трампу ключку для гри в гольф, яку передав український військовий.