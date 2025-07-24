У Києві з вікна на 21 поверсі випав 4-річний хлопчик: дитина загинула

У Києві 4-річний хлопчик випав з вікна квартири на 21-му поверсі. Від отриманих травм дитина померла на місці.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

За попередньою інформацією від правоохоронців, трагедія сталася у Деснянському районі столиці.

Хлопчик перебував у кімнаті разом із своєю 6-річною сестрою. У той час їхня мати була на кухні.

"Граючись, дитина сперлась на москітну сітку та випала з вікна квартири на 21 поверсі, отримавши травми несумісні з життям.

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Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального управління поліції та главку, ювенальні слідчі та судово-медичний експерт. Обставини події встановлюються", – зазначили у поліції Києва.

Останнім часом збільшилася кількість повідомлень про випадіння малих дітей з вікна. Так, днями у Тернополі з вікна четвертого поверху випав п’ятирічний хлопчик, який виліз на підвіконня і сперся на москітну сітку. Він вижив, але перебуває в лікарні.

Подібний випадок трапився і в Чернігові – там з вікна другого поверху випав хлопчик 2022 року народження. Дитина перебувала вдома сама.

Нещодавно у Покрові на Дніпропетровщині з четвертого поверху багатоповерхівки випала дворічна дівчинка. Нещасний випадок стався вранці, коли мати ще спала, а дівчинка прокинулася раніше.