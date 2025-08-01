"Спала і прокинулась на уламках внизу". Історія дівчини, яка під час атаки РФ випала з 9 поверху і вижила

23-річна Вероніка постраждала внаслідок удару РФ по Києву у ніч на 31 липня

Під час масованої атаки РФ на Київ у ніч на 31 липня 23-річна Вероніка випала з дев’ятого поверху і дивом вижила. Наразі вона у лікарні.

Історію дівчини розповіли "Суспільне" і BBC.

За словами Вероніки, у той день їй було тривожно. Дівчина поверталася додому вже пізно увечері, коли розпочалася атака безпілотників.

"Я чула, як ці шахеди літають. Я ховалася від них під деревами, коли йшла додому", – пригадує Вероніка.

Дівчина каже, що під час "повітряної тривоги" до бомбосховища ніколи не ходить. Як вилетіла з дев’ятого поверху – не пам’ятає.

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"Я не знаю як. Я просто спала і прокинулась вже на уламках внизу. І, скоріш за все, якось з’їхала. Я не знаю, як це взагалі відбувалося. Начебто це левітація така", – розповіла журналістам Вероніка.

Дівчина припускає, ймовірно, її викинуло з квартири прямо у ліжку.

"Я не усвідомлювала, що я роблю, у мене був просто шок. Я подивилася на ногу – виникла ще більша паніка", – каже Вероніка.

Як йдеться у сюжеті журналістів BBC, батьки Вероніки загинули, утім вона не знає про це.

Наразі дівчину госпіталізували. У неї виявили перелом ноги, черепно-мозкову травму та струс головного мозку, зазначає Сергій Дубров, директор лікарні, у якій перебуває постраждала.

"В принципі дивно, відбулося падіння з дев’ятого поверху за великим рахунком з незначними травмами, але є гострі розлади психіки внаслідок стресу. Вона наразі не знає, що з її батьками", – каже Дубров.

Нагадаємо, Росія завдала комбінованого удару по столиці уночі 31 липня. Станом на ранок 1 серпня відомо про 31 загиблого, серед яких 5 дітей, наймолодшому з яких 2 роки. Ще 159 людей отримали поранення.

Зокрема жертвою російського терору став 6-річний Матвій. Хлопчик займався карате та мріяв перемагати.

Внаслідок атаки загинула й вихователька зі своїми синами та рідним братом. Хлопцям було 17 та 22 роки.

Окрім того, РФ відібрала життя у лікаря-невролога Романа Москаленка, Віталія Рабощука, який займався японським бойовим мистецтвом, та його 18-річної доньки Влади.