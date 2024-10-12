Секс і тривожність: як подолати хвилювання навколо свого інтимного життя

Тривожність не шкідлива, доки вона не псує якість вашого сексу та життя загалом.

От наче б і місце, і час підходящі, партнер бажаний, до здоров’я суттєвих питань немає – ідеальний момент для інтиму. Але щось не так.

Думками ви десь далеко, розслабитися не вдається, і в кращому випадку замість взаємного задоволення – просто неякісний секс "для галочки". В гіршому – проблеми з ерекцією, незадоволення собою, погіршення стосунків. Те, що ми описали, і є проявом сексуальної тривоги.

Дослідження свідчать, що ця проблема досить поширена й трапляється приблизно у 25% чоловіків і 16% жінок.

Сексолог та доктор філософії Тереза ​​Каллард-Мур для Health Essentials, онлайн-видання Клівлендської клініки, пояснює, чому таке відбувається, що викликає хвилювання, пов’язані з інтимним життям та як подолати сексуальну тривогу.

Що таке сексуальна тривога?

Хвилювання щодо своєї сексуальної активності виникає, коли страх, збентеження, занепокоєння чи інші подібні емоції впливають на ваш сексуальний інтерес, продуктивність чи задоволення. Таке трапляється з усіма, не залежно від статі чи сексуальних уподобань.

ВІДЕО ДНЯ

Це не хвороба, така тривожність скоріше схожа на неспокій перед публічним виступом чи паралельним паркуванням на тісній парковці. Щоправда, слід зауважити, інтимна тривожність може бути пов’язаною з іншими тривожними розладами, як от соціальна фобія чи генералізованим тривожним розладом.

Головна проблема тривоги навколо сексу в тому, що наші емоції і почуття пов’язані з тілом – скоріш за все, коли ви стривожені, ніякої "іскри" не відчуєте.

"Ми всі хочемо відчувати зв’язок з кимось та прихильність. Інтимний зв’язок – один зі способів відчути це. У моменти близькості ми можемо сильно тиснути на себе. З тиском може прийти розчарування", – зауважує доктор Каллард-Мур.

Інтимна тривога може викликати:

"Якщо замість того, щоб бути "в моменті", ми в голові прокручуємо, як догодити своєму партнеру, чи зможемо довше втримати ерекцію, чи вважає партнер ваше тіло привабливим, насолоджуватися сексом буде важче. Як наслідок – інтим без задоволення", – зауважує експертка.

Виходить замкнуте коло: наступного разу ви думаєте про попередній секс, не дуже вдалий. І знову, і знову, і знову – ви думками не в ліжку, а в минулому. Так і зникає інтерес до сексу, бо починає викликати занадто багато переживань.

Інтимна тривога впливає на життя пар і за межами спальні. Партнери звинувачують себе, коли було "не дуже", можуть почуватися не бажаними. Незадоволення собою та стосунками лише зростатиме й зв’язок між ними повільно руйнуватиметься.

Що викликає інтимну тривогу?

Занепокоєння щодо сексуальної активності може виникати з різних причин, як от:

Новий партнер. Хтось може насолоджуватися "метеликами у животі" від нової симпатії, пізнання одне одного, а хтось – лиш тривожиться. Таке буває.

Розчарування в минулих інтимних зв’язках. Якщо у попередніх сексуальних стосунках були проблеми, то спогади про них можуть підривати самооцінку, віру в себе та свою сексуальність. Відповідно й викликати тривогу.

Занепокоєння станом свого тіла. Розмір, форми, втрата пружності, зморшки, розтяжки – якщо щось із цього чи подібного вас турбує, то під час сексу ви можете почуватися вразливими.

Читайте також : Як повернути секс після пологів. Радять лікарі й психологи

Стан ваших стосунків. Турбота про стосунки загалом може впливати й на інтимне життя. Якщо здається, що партнер щось приховує, або ж не вдається справедливо розділити домашні справи, це може вплинути на сексуальний інтерес і продуктивність.

Аб’юзивні та травматичні ситуації в минулому. Такі речі просто так не йдуть з голови й можуть значно вплинути на сексуальний інтерес і задоволення.

Інші стреси і хвилювання. Непросто зосередитися на задоволенні, коли на роботі "завал", за вікном виє тривога і домашніх турбот ніхто не відміняв. Безкінечний потік думок може не лише заважати спати, а й псувати якість статевого життя.

Як подолати тривогу щодо якості сексу

Занепокоєння якістю вашого статевого життя може справді бути надокучливим. Це не діагноз, тож ліками тут не зарадиш. Втім, повернути спокій та задоволення від свого статевого життя таки можна. Ось що радить Тереза Каллард-Мур.

Спілкуйтеся зі своїм партнером

Очевидно, так, але часто цим нехтують. Ми не вміємо читати думки одне одного, тож просто говоріть про те, що вас турбує. Це може стати першим кроком до взаємного задоволення і вбереже партнера від самокопання.

Зрозумійте ваші потреби. Обох

Мабуть, з більшістю з нас батьки у контексті статевого життя говорили хіба про контрацепцію. Фільми вчать тому, що вечеря зі свічками – ідеальна прелюдія, червона мереживна білизна зриває дах кожному чоловіку, а хороший секс – гучний, часто на столі і закінчується тоді, коли обоє отримали бажане. А й справді, звідки взятися розчаруванню.

Чи хтось пояснював вам, від чого залежить ерекція, чим відрізняється чоловічий та жіночий оргазм, що стимуляція клітора приносить більше задоволення, аніж проникнення? Навряд. Тож час зайнятися власною сексуальною просвітою.

"У більшості людей жахливе сексуальне виховання. Ми заповнюємо прогалини в знаннях фільмами, журналами, порно та власним сексуальним досвідом, хоча часто по-справжньому не розуміємо своє тіло та потреби, не кажучи вже про потреби нашого партнера", – зауважує сексологиня.

Наприклад, якщо чоловік тривожиться через передчасну еякуляцію, він може спробувати догодити партнерці іншим чином (за допомогою іграшок, пальців чи орально). І це може бути навіть приємніше за просто проникнення. Або якщо хвилювання виникає через те, що ви не так фізично обдаровані, як порно-актори, то згадайте цей факт: середній розмір пеніса – 5 дюймів (близько 12,7 см).

Зверніться за професійною порадою

Ви заслуговуєте на настільки активне та яскраве сексуальне життя, якого хочете. І якщо занепокоєння щодо сексуальної активності стає на шляху, можна подолати його причини.

Еректильну дисфункцію можна подолати медикаментозно або ж підібрати ефективні стимулятори та пролонгатори. Тривоги, пов’язані з попередніми аб’юзивними стосунками чи дитячими травмами, допоможе вгамувати терапія або антидепресанти.

Сексуальну тривогу також можна обговорити з психотерапевтом, зокрема варто згадати про неї, якщо вона є, але ви починаєте приймати антидепресанти з інших причин. Деякі ліки знижують лібідо, можливо, буде сенс підібрати інші.

Ще одна опція – звернутися до сексолога. В Україні це досі досить стигматизований досвід. Тут вже треба визначитися, що важливіше: відчуття суспільного схвалення та власної "правильності" чи здорове, яскраве активне статеве життя.