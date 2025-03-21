Трудове рабство замість допомоги: на Київщині викрили псевдореабілітаційний центр

У Києві повідомили про підозру трьом мешканцям області, які під приводом реабілітації вербували алко- та наркозалежних у трудове рабство – змушували безоплатно працювати на будівництві.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними правоохоронців, особи, які страждають від алкогольної та наркотичної залежностей та їхні родичі зверталися до однієї з релігійних організацій на Київщині.

Там їм пропонували реабілітаційний центр, де обіцяли допомогти позбутися залежностей, змінити їхнє життя та знайти роботу.

"Реабілітаційний центр" працював у Гостомелі на Київщині. Мешканців заселяли до будинку з неналежними умовами та перетворювали фактично на трудових рабів, адже за їхню роботу на будівництві гроші отримували організатори схеми.

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У людей забирали документи, вони не могли користуватися телефоном, самостійно залишити будинок чи відмовитись від роботи. Жінки готували їжу та прибирали у будинку. Під час проведення обшуків в будинку перебувало 15 мешканців. Також задокументовано роботу людей на будівництвах", – розповіли у прокуратурі.

Як розповіли у поліції Києва, щодня чоловіків змушували працювати на будівельних майданчиках по 11 годин на день, а жінок – обслуговувати будинок та готувати їжу для утримувачів центру з протермінованих продуктів. У разі спроби втечі над потерпілими вчиняли фізичне та психологічне насильство.

45-річного організатора "реабілітаційного центру" та двох його спільників затримали поліцейські. Їм оголосили підозри за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такої.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Окрім того, поліція перевіряє, чи причетні до його діяльності інші особи, зокрема представники релігійних організацій.

Раніше ми розповідали, що у Миколаєві судитимуть 61-річного чоловіка, який примушував людей з інвалідністю жебракувати за їжу.