У 155-й ОМБр прокоментували заяву захисниці Марцинюк про відсутність реакції офіцера на домагання

Захсиниця скаржилася, що офіцер нібито відмовився допомогти їй у відкритті розслідування

У 155-й окремій механізованій бригаді прокоментували дії офіцера психологічної підтримки, який нібито сказав "сама винна" на скарги на домагання військової Єлизавети Марцинюк.

У відповідь на запит hromadske у бригаді повідомили, що офіцер "діяв відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів у межах компетенції".

При цьому там заявили, що захисниці немає у списках військовослужбовців бригади.

Нагадаємо, військова Єлизавета Марцюнюк із позивним "Мавка" поскаржилася на неодноразові домагання з боку побратима, яких зазнала під час проходження служби. Дівчина заявила, що з проханням про допомогу у відкритті розслідування звернулася до офіцера психологічної підтримки персоналу, однак той їй нібито відмовив.

"Сказав: "сама винна", і взагалі, до мене багато питань (до кривдника зате їх нема). У відповідь на мої обурення щодо газлайтингу, слатшеймінгу і звертання "дитино" накатав на мене рапорт і втулив догану за грубе спілкування з паном офіцером. Тільки не врахували, що я записала розмову. Тобто мені вже намагаються заткнути рота", – розповіла захисниця.

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У відповідь на запит "УП. Життя" у командуванні Сухопутних військ заявили, що у частині А5001 розпочали розслідування через заяви Марцинюк. Там запевнили, що у випадку підтвердження фактів порушення винних притягнуть до відповідальності.

"Лише остаточне рішення та висновки дозволять оцінити наявні факти, умови, що сприяли вчинення правопорушення, а також встановити ступінь вини осіб, чиї дії або бездіяльність стали причиною правопорушення.

Просимо утриматися під передчасних суджень та висновків до оголошення результатів службового розслідування", – наголосили у Сухопутних військах.

Уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова заявила, що спілкувалася з Єлизаветою Марцинюк. Омбудсменка сказала, що після розмови військова написала "офіційне звернення".

Через скарги захисниці Решетилова звернулася до міністра оборони із закликом призначити перевірку випадку ймовірного домагання.