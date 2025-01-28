Найменше за останні дев'ять років: скільки абітурієнтів вступили до українських вишів у 2024 році

У 2024 році на бакалаврат вступила рекордна кількість студентів

Протягом 2024 року до українських закладів вищої освіти на бакалаврат вступили 197 тисяч студентів – найменше за останні дев'ять років. Серед них було близько 99 тисяч жінок та майже стільки ж чоловіків.

Про це свідчить відповідь державного підприємства "Інфоресурс" у відповідь на запит від "Української правди. Життя".

При цьому у 2023 році кількість чоловіків-вступників була орієнтовано на 46 тисяч більшою за кількість жінок.

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Ймовірно, це пов'язано з тим, що у квітні 2024 року Верховна Рада скасувала відстрочку від призову до війська для тих, хто вступає до ЗВО для отримання другої, третьої освіти або здобуття нижчого рівня за наявний.

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Тобто навчання у виші може бути підставою для відстрочки лише для тих українців, хто здобуває освіту послідовно.

"Якщо вступає здобувач в магістратуру, попередньо вже провчившись в магістратурі, відстрочки немає. Якщо вступає, попередньо провчившись лише на бакалавраті, відстрочка є.

Якщо послідовність (освіти – ред.) відповідає, призвати не можуть. Якщо не відповідає – можуть", – пояснив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький.

Нагадаємо, від початку великої війни в Україні 1100 студентів закладів вищої освіти взяли академічні відпустки, аби приєднатися до лав Збройних сил.