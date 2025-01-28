Скільки студентів взяли академвідпустки з 2022 року, щоб стати на захист держави: статистика

З 2020 по 2024 року понад 1000 студентів мобілізувалися до війська

Упродовж 2022-2024 років 1100 студентів, які навчалися на бакалавраті, магістратурі та аспірантурі, перервали навчання в університеті та приєдналися до лав Збройних сил. Серед них – 1036 чоловіків та 64 жінки.

Їхня частка суттєво збільшилася порівняно з довоєнним періодом.

Про це йдеться у відповіді державного підприємства "Інфоресурс" на інформаційний запит "УП. Життя".

За статистикою, у 2022-му 33 жінки та 484 чоловіки, які здобували вищу освіту, взяли академічну відпустку та стали на захист України.

Водночас у 2023-му їхня кількість дещо зменшилася – 20 жінок та 319 чоловіків, а у 2024-му – 11 жінок та 233 чоловіки замість університетських аудиторій обрали військову службу.

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Раніше ми розповідали про актуальні умови мобілізації та військового обліку студентів, а також про те, чи дійсно студентів та викладачів позбавлятимуть відстрочки на канікулах.

Зазначимо, що жінки будь-якого віку не підлягають призову на військову службу, але можуть приєднатися до сил оборони за власним бажанням.