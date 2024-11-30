У 2024 році відбувся спад попиту на вищу освіту серед чоловіків 25+: у МОН назвали причину

У 2024 році відстрочку від мобілізації не отримують студенти-чоловіки, які вдруге здобувають освіту одного ступеня

Порівняно з попередніми двома роками, у 2024-му в Україні зменшилася кількість чоловіків віком понад 25 років, які вступили в заклади вищої освіти на бакалаврат та магістратуру.

У 2022 році кількість вступників чоловічої статі на бакалаврат перевищила показники попередніх років щонайменше у чотири рази, і продовжила зростати у 2023-му.

Відтак, за даними "Дзеркала тижня", статистика вступників виглядала так:

у 2022 році – майже 25 тисяч чоловіків 25+;

у 2023 році – понад 56 тисяч.

Значна кількість чоловіків цього віку також стали студентами магістратури:

у 2022 році – майже 50 тисяч;

у 2023 році – понад 55 тисяч.

Однак у 2024 році на бакалавраті навчання розпочали вже близько 25 тисяч чоловіків віком 25+, а на магістратурі – понад 36 тисяч.

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Скриншот: "Дзеркало тижня"

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в інтерв’ю виданню заявив, що спад попиту на вищу освіту серед чоловіків призовного віку зумовили "важливі рішення".

Зокрема, тепер основною вимогою для отримання відстрочки є здобуття послідовної освіти.

"Якщо ти вже маєш бакалавра, будь ласка, здобувай іще раз бакалавра, нема проблем, але цей другий раз не дає тобі права на відстрочку. Якщо ти вже маєш магістра, здобувай, будь ласка, ще раз магістра", – пояснив заступник міністра.

За словами Михайла Винницького, відомство зацікавлене в тому, щоб вищу освіту здобували дедалі більше українців. Водночас він заявив, що "це право не варто плутати з обов’язком захищати державу".

"Відстрочка від мобілізації надається тільки якщо відповідний рівень вищої освіти здобувається вперше. Це легко відстежується через ЄДЕБО, адже саме через цю базу формується довідка для ТЦК", – зауважив він.

Нагадаємо, з 2022 року в українських закладах вищої освіти відбулося зростання вступників на аспірантуру, зокрема збільшилася частка чоловіків призовного віку.

У 2019-2021 роках кількість вступників для здобуття ступеня доктора філософії/доктора мистецтв (тобто аспірантів) в середньому лише трохи перевищувала 7 тисяч.

При цьому частка чоловіків віком 25+ була орієнтовано близько 33%.

Уже в 2022 році ситуація кардинально змінилася – кількість вступників-чоловіків призовного віку збільшилася у 6,5 рази.

У листопаді 2024 року Михайло Винницький заявив, що з українських університетів відрахували понад 23 тисячі студентів-чоловіків віком понад 30 років.