Генштаб: За цей рік в Україну вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників

ВИПРАВЛЕНО 29 серпня о 15:28

За 2025 рік в Україну вдалося повернути понад 10 тисяч тіл полеглих захисників із різних напрямків фронту.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив Володимир Біленко, представник управління пошукової роботи Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ.

Він зазначив, що фахівцям зазвичай доводиться проводити судово-молекулярну експертизу ДНК, щоб встановити особу загиблого.

За даними Міністерства внутрішніх справ, в Україні працюють одразу 23 лабораторії, які проводять ДНК-експертизи репатрійованих захисників.

"МВС збільшує кількість експертних установ, які проводять ДНК експертизи. Наразі у системі МВС 20 установ, які проводять такі експертизи. В поточному році додаткові лабораторії відкрились ще три лабораторії у системі МОЗ", – сказала начальниця відділу Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Секретаріату Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС Анастасія Шидловська.

Шидловська наголосила, що Україна робить все можливе, щоб якомога швидше провести необхідні дослідження та встановити особи репатрійованих військовослужбовців.

Окрім аналізу ДНК, експерти використовують спеціальне програмне забезпечення, яке дозволяє ідентифікувати захисників і за особливими прикметами.

Примітка: У Генштабі уточнили, що озвучена кількість тіл була репатрійована у 2025, а не 2024 році, як ми вказали спочатку. Редакція "УП. Життя" перепрошує за помилку.

Нагадаємо, цього року в Стамбулі Україна та РФ досягли домовленостей, згідно з якими має відбутися репатріація "6000 на 6000" тіл загиблих військових.

У МВС пояснили, що на повну ідентифікацію тіл загиблих військових, які повернули в Україну, знадобиться до 14 місяців.

Серед репатрійованих тіл виявили щонайменше три, які не належать українським захисникам. Україна закликала родичів зниклих безвісти окупантів здавати ДНК за кордоном, щоб віддати Росії помилково передані тіла.