У 2025 році в Україні проведуть міжнародне дослідження якості освіти PISA: хто братиме участь
У майже у 300 українських закладах загальної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти навесні 2025 року проведуть тестування та анкетування 15-річних підлітків.
У межах міжнародного оцінювання якості освіти PISA-2025 перевірять знання школярів та студентів з математики, читання, природничо-наукової освіти, іноземних мов та цифрової грамотності.
Наказ про проведення дослідження затвердили в Міністерстві освіти і науки, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Для участі в дослідженні міжнародна агенція Westat відбере понад 10 тисяч українських учнів та студентів. Через тимчасову окупацію окремих територій та безпекові ризики до проєкту залучать підлітків лише з 17 регіонів:
- Вінниччини;
- Волині;
- Житомирщини;
- Закарпаття;
- Прикарпаття;
- Київщини;
- Кіровоградщини;
- Львівщини;
- Одещини;
- Полтавщини;
- Рівненщини;
- Тернопільщини;
- Хмельниччини;
- Черкащини;
- Чернівецької області;
- Чернігівщини;
- міста Києва.
Основний етап PISA-2025 будуть проводити на комп'ютерах в приміщеннях освітніх закладів, де навчаються підлітки. Під час дослідження традиційно оцінюватимуть компетентності 15-річних українців в математиці, читанні та природничо-науковій освіті.
Фокусом цьогорічного циклу буде частина природничо-наукової галузі, з якої передбачені додаткові завдання.
Цьогоріч уперше проаналізують, наскільки ефективно підлітки можуть використовувати цифрові технології та ресурси в навчанні та щоденному житті.
Також Україна візьме участь у додатковій опції PISA-2025 – тестуванні школярів та студентів з іноземних мов.
Очікується, що результати дослідження якості української освіти опублікують восени 2026 року. В УЦОЯО вважають, що ці дані продемонструють, як війна вплинула на знання підлітків.
"Отримані за результатами PISA-2025 дані стануть не лише дзеркалом поточного стану вітчизняної освіти, а й орієнтиром для ухвалення виважених і ефективних управлінських рішень", – стверджують в установі.
Нагадаємо, дослідження якості освіти PISA-2022 показало, що з 2018 року серед українських підлітків значно погіршилися навички читання та знання з природничо-наукових дисциплін. При цьому 42% школярів та студентів не досягли базового рівня грамотності з математики.