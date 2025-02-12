У 2025 році в Україні проведуть міжнародне дослідження якості освіти PISA: хто братиме участь

У майже у 300 українських закладах загальної, професійно-технічної та фахової передвищої освіти навесні 2025 року проведуть тестування та анкетування 15-річних підлітків.

У межах міжнародного оцінювання якості освіти PISA-2025 перевірять знання школярів та студентів з математики, читання, природничо-наукової освіти, іноземних мов та цифрової грамотності.

Наказ про проведення дослідження затвердили в Міністерстві освіти і науки, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Для участі в дослідженні міжнародна агенція Westat відбере понад 10 тисяч українських учнів та студентів. Через тимчасову окупацію окремих територій та безпекові ризики до проєкту залучать підлітків лише з 17 регіонів:

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Вінниччини;

Волині;

Житомирщини;

Закарпаття;

Прикарпаття;

Київщини;

Кіровоградщини;

Львівщини;

Одещини;

Полтавщини;

Рівненщини;

Тернопільщини;

Хмельниччини;

Черкащини;

Чернівецької області;

Чернігівщини;

міста Києва.

Основний етап PISA-2025 будуть проводити на комп'ютерах в приміщеннях освітніх закладів, де навчаються підлітки. Під час дослідження традиційно оцінюватимуть компетентності 15-річних українців в математиці, читанні та природничо-науковій освіті.

Фокусом цьогорічного циклу буде частина природничо-наукової галузі, з якої передбачені додаткові завдання.

Цьогоріч уперше проаналізують, наскільки ефективно підлітки можуть використовувати цифрові технології та ресурси в навчанні та щоденному житті.

Також Україна візьме участь у додатковій опції PISA-2025 – тестуванні школярів та студентів з іноземних мов.

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Очікується, що результати дослідження якості української освіти опублікують восени 2026 року. В УЦОЯО вважають, що ці дані продемонструють, як війна вплинула на знання підлітків.

"Отримані за результатами PISA-2025 дані стануть не лише дзеркалом поточного стану вітчизняної освіти, а й орієнтиром для ухвалення виважених і ефективних управлінських рішень", – стверджують в установі.

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Нагадаємо, дослідження якості освіти PISA-2022 показало, що з 2018 року серед українських підлітків значно погіршилися навички читання та знання з природничо-наукових дисциплін. При цьому 42% школярів та студентів не досягли базового рівня грамотності з математики.