У деяких школах Запоріжжя можуть відновити навчання у змішаному форматі

У перших 24 школах Запоріжжя може відновитися навчання у змішаному форматі за умови дотримання усіх правил безпеки.

Це рішення ще має затвердити Рада оборони, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"За ініціативи Запорізької ОВА, на вимогу батьків школярів та після консультацій з педагогами та правоохоронними органами, виконком Запорізької міської ради прийняв рішення про встановлення змішаного формату навчання в школах обласного центру.

Наступний крок – затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями", – пише Федоров.

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Очільник ОВА наголошує, що перехід на змішаний формат можливий лише за бажанням батьків.

Роботу в такому форматі зможуть розпочати тільки ті школи, які мають обладнані укриття.

Також місцева влада обіцяє, що з педагогами та школярами проведуть навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій.

Нагадаємо, раніше голова ОВА повідомляв, що у Запоріжжі до 1 вересня можуть відкрити підземні школи.