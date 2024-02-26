Кожна сьома школа в Україні пошкоджена через війну – МОН

Внаслідок війни в Україні повністю зруйновані майже 400 закладів освіти. Пошкоджень зазнала кожна сьома школа.

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" розповів заступник міністра освіти та науки Євген Кудрявець, повідомляє "Укрінформ".

"Кожна сьома школа в Україні на сьогодні пошкоджена внаслідок повномасштабного вторгнення. Понад 3,5 тисячі закладів освіти зазнали тих чи інших руйнувань, майже 400 – повністю зруйновані", – зазначив Кудрявець.

За його словами, Світовий банк оцінює вартість відновлення освітньої інфраструктури України у майже 14 мільярдів доларів.

Водночас частина пошкоджених закладів відновленню не підлягає.

Як наголосив заступник міністра, руйнування освітньої інфраструктури порушує доступ дітей і молоді до освіти. Це впливає на якість навчання, їхню соціалізацію й інтегрованість у суспільство.

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"Майже мільйон дітей перебувають на дистанційному навчання, коли вони взагалі не можуть мати персональної комунікації, соціалізації зі своїми друзями та вчителями.

Ще мільйон мають доступ до змішаної форми навчання. Це означає, що вони не можуть постійно навчатися вживу, але мають можливість іноді відвідувати школу", – розповів Кудрявець.

Нагадаємо, в липні 2023 року, за даними МОН, кількість пошкоджених та зруйнованих закладів освіти була меншою – понад 1000 та більш ніж 300 відповідно.

У Запоріжжі до 1 вересня планують відкрити підземні школи, щоб наступного навчального року діти могли здобувати освіту в змішаному форматі. А мер Харкова сподівається, що перша підземна школа в місті запрацює вже у березні.

Також ми розповідали, що освітяни зі Львова зібрали понад 1 млн грн для миколаївського ліцею №55. Це буде єдина школа в районі з обладнаним укриттям та можливістю офлайн-навчання.