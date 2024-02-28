Згорнув сковорідку неначе газету: найсильніший чоловік в Англії продемонстрував свою силу

Патрік Хейнс – найсильніша людина Англії, згорнув в трубу залізну сковорідку голими руками наче газету.

Чоловік отримав свій титул, коли у вересні минулого року переміг у змаганні "Найсильніша людина Англії" у присутності близько 3 тисяч вболівальників у Воррінгтоні, пише Telegraph.

Під час інтерв'ю на BBC Radio Oxford він продемонстрував свою силу, згорнувши сковорідку у трубу за лічені секунди.

Перед цим ведучий Адам Болл оглянув сковорідку, постукавши нею по столу, щоб переконатися, що вона зроблена зі справжнього заліза.

England's Strongest Man - Paddy Haynes joined @AdamBall for a battle: Man v frying pan! 💪🍳



🔊 Listen to his full chat with Adam on BBC Sounds ⤵️https://t.co/gTPXEG3oip pic.twitter.com/24vOunoEa7 — BBC Radio Oxford (@BBCOxford) February 24, 2024

Зі словами, що сковорода "буде схожа на тако, коли я закінчу", Хейнс поклав її на коліно і почав згортати, як газету або журнал.

На подив ведучого шоу, спортсмену знадобилося менше п'яти секунд, щоб повністю деформувати сковорідку.

Це сталося напередодні першого в регіоні змагання зі стронгмену, на якому спортсмени змагатимуться за звання найсильнішого чоловіка та жінки Оксфордширу.

Одноденні змагання складаються з п'яти вправ.

Серед них: перенесення щита вагою 186 кг, в якому Хейнс посів перше місце і встановив новий рекорд Великої Британії, "ходьба в ярмі" вагою 400 кг, станова тяга вагою 320 кг.

Хейнс бере участь у змаганнях зі стронгмену вже три роки. У 2023 році він переміг Пола Сміта, чотириразового чемпіона та фаворита змагань, і лише на один бал випередив суперника Ендрю Флінна.

Нагадаємо, українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети.