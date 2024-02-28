Згорнув сковорідку неначе газету: найсильніший чоловік в Англії продемонстрував свою силу
Патрік Хейнс – найсильніша людина Англії, згорнув в трубу залізну сковорідку голими руками наче газету.
Чоловік отримав свій титул, коли у вересні минулого року переміг у змаганні "Найсильніша людина Англії" у присутності близько 3 тисяч вболівальників у Воррінгтоні, пише Telegraph.
Під час інтерв'ю на BBC Radio Oxford він продемонстрував свою силу, згорнувши сковорідку у трубу за лічені секунди.
Перед цим ведучий Адам Болл оглянув сковорідку, постукавши нею по столу, щоб переконатися, що вона зроблена зі справжнього заліза.
Зі словами, що сковорода "буде схожа на тако, коли я закінчу", Хейнс поклав її на коліно і почав згортати, як газету або журнал.
На подив ведучого шоу, спортсмену знадобилося менше п'яти секунд, щоб повністю деформувати сковорідку.
Це сталося напередодні першого в регіоні змагання зі стронгмену, на якому спортсмени змагатимуться за звання найсильнішого чоловіка та жінки Оксфордширу.
Одноденні змагання складаються з п'яти вправ.
Серед них: перенесення щита вагою 186 кг, в якому Хейнс посів перше місце і встановив новий рекорд Великої Британії, "ходьба в ярмі" вагою 400 кг, станова тяга вагою 320 кг.
Хейнс бере участь у змаганнях зі стронгмену вже три роки. У 2023 році він переміг Пола Сміта, чотириразового чемпіона та фаворита змагань, і лише на один бал випередив суперника Ендрю Флінна.
Нагадаємо, українець Олексій Новіков вдруге став найсильнішою людиною планети.