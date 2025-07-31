У Австралії відкрили новий величезний вид комах, які в довжину сягають 40 сантиметрів

Паличники живуть високо на кронах дерев і добре маскуються

У Австралії виявили новий вид комах довжиною 40 сантиметрів і вагою близько 45 грамів.

Вид, який назвали Acrophylla alta, знайшли на висотах плато Атертон у північному Квінсленді, повідомляє The Guardian.

У дослідженні, опублікованому в журналі Zootaxa, зазначається, що паличкоподібна комаха, ймовірно, важча за гігантського таргана – ще один вид, який живе у Квінсленді і наразі вважається найважчою комахою в Австралії.

На слід комахи дослідники вийшли завдяки соцмережам. Один з науковців, Росс Коупленд, побачив там фотографію паличкоподібної комахи і подумав, що вона може бути невідомим науці видом.

Він вирушив на її пошуки разом із колегою – дослідником Університету Джеймса Кука, професором Ангусом Еммоттом.

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Після багатьох ночей пошуків Еммотт і Коупленд знайшли велику самку паличкоподібної комахи, яка сиділа високо на дереві. Вони зняли її довгою палицею і забрали на дослідження.

Комаха, найімовірніше, один з найважчих видів у Австралії The Guardian/Angus Emmott/James Cook University

На їхню думку, цей вид досі залишався невідомим науці через те, що живе у малодоступних для людей місцях.

"Ця комаха живе високо в кронах дерев. Тож, якщо тільки не налетить циклон або птах не знесе її вниз, дуже мало людей зможуть її побачити", – зауважив Ангус Еммотт.

Тепер науковці планують знайти самця цього виду. Це складне завдання, оскільки самці паличників, як правило, значно менші та візуально відрізняються від самок. У випадках з іншими різновидами пари були настільки візуально несхожі, що їх навіть помилково описували як представників різного виду комах.

Нагадаємо, раніше українські науковці описали новий викопний вид комахи віком близько 40 мільйонів років та назвали його Nebesna sotnia – на честь українців, загиблих під час Революції Гідності.