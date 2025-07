Вчені знайшли у бурштині скам'янілості комах епохи динозаврів, уражених "зомбі-грибом"

Nanjing Institute of Geology and Palaeontology; Chinese Academy of Sciences/NIGPAS

У М’янмі вчені знайшли бурштинові скам'янілості, в яких застигли уражені "зомбі-грибом" комахи. Їхній вік сягає епохи динозаврів – близько 99 мільйонів років.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, пише IFLScience.

У виявлених екземплярах паразитичний гриб, який розмножується у тілі комах і змінює їхню поведінку, уразив муху та мураху. Він належав до виду кордицепс однобокий (Ophiocordyceps unilateralis) – того самого, що фігурує у постапокаліптичних грі та серіалі "Останні з нас" ("The Last of Us"). Та у вигаданому всесвіті гриб еволюціонував, щоб заражати людей, а не комах.

Знайти докази такого паразитизму вдається рідко, оскільки для цього потрібні збережені м'які тканини. У типових скам'янілостях такого віку їх зовсім небагато. Але бурштин має особливу здатність зберігати цінну інформацію.

Уражена "зомбі-грибом" мураха Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences/NIGPAS

Виявлені скам'янілості є найдавнішим відомим доказом зараження комах паразитичними грибами. Вони сягають епохи динозаврів – їм близько 99 мільйонів років.

"Оскільки інфікування є смертельними, Ophiocordyceps та його викопні родичі, ймовірно, відігравали важливу роль у контролі популяцій комах всередині крейдяного періоду – подібно до того, як це роблять їхні сучасні живі родичі", – зазначив співавтор дослідження Едмунд Яржембовський.

Вченим вдалося назвати два нових стародавніх види паразитичних грибів: Paleoophiocordyceps gerontoformicae (знайдених на мурасі) та Paleoophiocordyceps ironomyiae (знайдений на мусі).

Нагадаємо, у Північній Ірландії вчені виявили новий гриб, який перетворює павуків на "зомбі". Його спори можуть маніпулювати поведінкою членистоногих.