Як розпізнати укуси різних комах і що з ними робити: поради медиків

Як розпізнати укуси комах і що з ними робити

З настанням тепла українці все більше часу проводять на природі – довкола зелень, усе цвіте, співають птахи. Але під час такого відпочинку людям слід бути особливо обережними і пильними, адже у весняно-літній сезон активізуються комахи.

Укуси деяких з них не лише провокують свербіж, а можуть також становити загрозу здоров’ю.

Як розпізнати найпоширеніші укуси комах і що з ними робити – розповідають у Cleveland Clinic і Medical News Today.

Як розпізнати укуси комах

"Визначити, хто саме вас вкусив, не завжди просто, але іноді характерні ознаки можуть дати підказку. Розуміння цього важливе для вибору правильного лікування", – пояснив Cleveland Clinic лікар швидкої допомоги Крістофер Баццолі.

Укуси комарів

Укуси можуть бути поодинокими або з’являтися групами Фото: Dimid_86/Depositphotos

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Мають вигляд піднятих горбиків на шкірі, іноді з темною крапкою в центрі (це і є сам укус). Він може бути один або декілька. Імунна система людини часто реагує на них набряками і свербежем.

Утримуйтесь від розчісування рани – це може призвести до інфікування. Натомість прикладайте до місця ураження холодний компрес або лід, щоб зменшити набряк і біль. Якщо впродовж тривалого часу свербіж не минає, прийміть пероральний антигістамінний препарат.

Деякі комарі можуть переносити небезпечні хвороби – лихоманку денге, Зіку, малярію, вірус Західного Нілу тощо. Симптоми цих хвороб з’являються не одразу після укусу, а пізніше – як правило, протягом тижня або двох.

Тому якщо у вас з’являються гарячка, висип, біль у тілі – обов’язково зверніться до лікаря.

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Укуси ґедзів

На місці укусу ґедзя часто виникає сильний свербіж, почервоніння, а іноді й незначна кровотеча. Фото: Cleveland Clinic

На відміну від деяких жуків, про укуси яких ви можете навіть не підозрювати, укуси гедзів, як правило, болючі. Місця їхніх укусів зазвичай дуже сверблять, довкола них з’являється почервоніння і може бути трохи крові.

Ось кілька рекомендацій для зменшення симптомів укусу ґедзя:

очистіть уражену ділянку теплою водою з милом, використовуючи чисту тканину або ватний тампон;

прикладіть холодний компрес або пакет з льодом, загорнутий у тканину – це допоможе зменшити біль і набряк;

прийміть пероральні антигістамінні препарати – вони допоможуть зменшити свербіж;

не чухайте місце укусу – це може погіршити стан рани й збільшити ризик інфікування.

Оцет і сода при укусах ґедзів, як правило, не дають ефекту.

Хоч укус ґедзя є болючим, він рідко призводить до серйозних ускладнень. Однак у поодиноких випадках у людини може виникнути сильна алергічна реакція, що вимагатиме медичної допомоги.

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Укуси клопів

Найчастіше укуси клопів з’являються на ділянках тіла, які торкаються постільної білизни Фото: Alexx60/Depositphotos

Укуси клопів залишають на шкірі сверблячі пухирці, які зазвичай розташовані в ряд по троє або більше. Найчастіше вони виникають на ділянці, яка контактує з постіллю.

У людей зі світлим відтінком шкіри укуси постільних клопів зазвичай виглядають рожевими або червоними. У людей з темнішою шкірою вони можуть мати фіолетовий відтінок і бути менш помітними.

Першим кроком лікування укусу має бути очищення місця ураження – бажано з використанням мильної води.

Якщо спостерігається сильне набрякання, запалення чи свербіж, слід одразу ж звернутися до лікаря. Яскраво виражена імунна реакція може свідчити про алергію.

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Укуси бліх

Укуси бліх зазвичай виглядають як маленькі червоні плямки з легкою припухлістю, що сильно сверблять Фото: Saaaaa/Depositphotos

Часто люди асоціюють бліх із домашніми тваринами, і це частково правда. Блохи, як правило, водяться в тінистих місцях, наприклад, під деревами або у високій траві, де гуляють улюбленці.

Однак аби стати жертвою укусів цих комах, не обов’язково бути власником собаки чи кота. Ці комахи можуть проникнути у дім через будь-яку тканину чи хутро.

Опинившись у помешканні, блохи селяться у килимах чи меблях, і завдяки швидкому циклу розмноження можуть швидко перетворитися на серйозну проблему.

Укуси бліх зазвичай мають вигляд крихітних червоних плям з невеликою припухлістю, що свербить. Якщо укусів кілька, вони можуть бути розташовані в ряд або скупченням.

Через те, що блохи водяться поблизу землі, вони здебільшого атакують ноги людей.

Зазвичай укуси бліх не призводять до серйозних проблем зі здоров’ям. Через те, що укуси дуже маленькі, людина може навіть їх не помітити.

Однак розчухування місця укусу може призвести до вторинної інфекції. Про неї свідчать:

набряк;

почервоніння або зміна кольору шкіри;

підвищення температури.

Укуси кліщів

На відміну від більшості комах, які кусають і швидко зникають, кліщі залишаються прикріпленими до тіла людини до повного насичення Фото: iceberg_dp/Depositphotos

На відміну від комах, які кусають і летять чи втікають ще до того, як ви виявили місце ураження, кліщі залишаються на тілі допоки не наситяться. Укус кліща може виглядати як маленька тверда червона крапка.

Люди здебільшого не помічають момент укусу, а виявляють комаху вже коли та добре поживилася. А все тому, що кліщі стають більшими, коли наповнюються кров’ю жертви.

Якщо ви знайшли на своєму тілі кліща, його обов’язково потрібно видалити. Але для цього не варто використовувати вазелін або спалювати його запальничкою. Ці способи видалення кліща неефективні.

Замість цього слід взяти пінцет з тупим кінчиком і виконати такі дії:

захопити кліща пінцетом якомога ближче до шкіри;

обережно, рівномірно потягнути його вгору – при цьому не варто смикати чи повертати різко, адже тоді частина кліща (зазвичай голова або її зубці) може залишитися в шкірі;

очистити місце дезінфікуючим засобом або водою з милом.

Якщо ви успішно і швидко видалили кліща, ймовірно, ви не матимете ніяких довготривалих наслідків укусу. Але якщо кліщі харчувалися вашою кровʼю протягом деякого часу – як правило, понад 24 години – існує ризик інфікування захворюваннями, які переносять ці комахи.

Щоб запобігти цьому, зверніться за консультацією до лікаря.

Загальні рекомендації щодо догляду за місцем укусу

Здебільшого в таких випадках не потрібна серйозна чи специфічна терапія. Достатньо:

промити місце ураження водою з милом;

утримуватися від роздряпування;

використовувати алое вера;прикладати лід;

вживати антигістамінні препарати.

Однак людям, які мають алергію на укуси комах, варто терміново звертатися до лікаря при появі таких симптомів:

гарячка;

нудота;

висип чи кропив’янка;

головний біль;

загальна слабкість.