Підмішували наркотики у коктейлі: у Бельгії менеджерів барів підозрюють у зґвалтуванні понад 40 жінок

У Бельгії трьох менеджерів барів підозрюють у зґвалтуванні понад 40 жінок

У Бельгії затримали п'ятьох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над понад 40 жінками. В їхні напої, ймовірно, підмішували наркотики.

Головними підозрюваними є троє менеджерів місцевих барів, повідомляють BBC та The Guardian.

Наразі правоохоронці встановили 41 постраждалу у період з грудня 2021 року по грудень 2024 року. Ідентифікація триває.

Правоохоронці вважають, що в напої жінок підмішували наркотики, зокрема кетамін – загальний анестетик, який має галюциногенний ефект.

"Молодим жінкам пропонували випити алкоголь, часто зі смаком амарето, а наступного ранку вони прокидалися п'яні, в незнайомому або у власному ліжку, з явними ознаками сексуального насильства", – розповів представник місцевої прокуратури Том Янссенс фламандському громадському телебаченню VRT.

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Загалом арештували п’ятьох підозрюваних. Троє з них керували барами у північно-західній частині міста Кортрейк. Слідчі вважають, що вони обговорювали злочини між собою.

Одного підозрюваного відпустили після допиту.

Нагадаємо, у Франції судять хірурга за зґвалтування 299 дітей протягом 25 років. Він визнав свою провину.