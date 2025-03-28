Підмішували наркотики у коктейлі: у Бельгії менеджерів барів підозрюють у зґвалтуванні понад 40 жінок
У Бельгії затримали п'ятьох чоловіків, яких підозрюють у зґвалтуванні та сексуальному насильстві над понад 40 жінками. В їхні напої, ймовірно, підмішували наркотики.
Головними підозрюваними є троє менеджерів місцевих барів, повідомляють BBC та The Guardian.
Наразі правоохоронці встановили 41 постраждалу у період з грудня 2021 року по грудень 2024 року. Ідентифікація триває.
Правоохоронці вважають, що в напої жінок підмішували наркотики, зокрема кетамін – загальний анестетик, який має галюциногенний ефект.
"Молодим жінкам пропонували випити алкоголь, часто зі смаком амарето, а наступного ранку вони прокидалися п'яні, в незнайомому або у власному ліжку, з явними ознаками сексуального насильства", – розповів представник місцевої прокуратури Том Янссенс фламандському громадському телебаченню VRT.
Загалом арештували п’ятьох підозрюваних. Троє з них керували барами у північно-західній частині міста Кортрейк. Слідчі вважають, що вони обговорювали злочини між собою.
Одного підозрюваного відпустили після допиту.
Нагадаємо, у Франції судять хірурга за зґвалтування 299 дітей протягом 25 років. Він визнав свою провину.