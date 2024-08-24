У Болгарії знайшли унікальні золоті артефакти фракійського вершника: їм понад 2 тисячі років

Під час розкопок в місті Тополовград на півдні Болгарії науковці виявили цінну гробницю фракійського воїна – представника групи індоєвропейських племен. Поруч з рештками чоловіка також знайшли дорогоцінні прикраси та зброю.

Групі археологів на чолі з Даніелою Агре вдалося відкопати численні види зброї, нагрудний знак, золоте намисто, діадему та перстень, повідомляє Arkeonews. Усі знахідки датуються початком I століттям нашої ери.

Муніципалітет Тополовграда/Facebook Муніципалітет Тополовграда/Facebook

Рештки коня поблизу місця поховання чоловіка вказують на те, що за життя він був фракійським вершником із багатої родини.

Фракія – історична та географічна місцевість на сході Балканського півострова, назва якої походить від народу, який населяв цю територію в період ранньої античності.

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Фракійські воїни у свій час були найвідомішими бійцями легкої піхоти. Їх також називали пельтастами – за легкий щит під назвою пельта, яким військові захищалися. Його виготовляли з лози, яку покривали козячою чи овечою шкірою. Щит мав форму півмісяця.

Фракійські пельтасти володіли неабияким арсеналом зброї, зокрема ножами для захисту, оскільки легка піхота була вразлива в ближньому бою. Крім того, вони мали мечі та списи різних типів.

За словами дослідників, деякі знахідки характеризуються особливою цінністю не лише для Болгарії, а й усієї Європи.

"У могилі міститься все бойове спорядження цього воїна. Є дуже цікавий плетений нагрудник, який був великою рідкістю в римські часи.

Незвичайний мисливський ніж з ручкою, прикрашеною дорогоцінним камінням, з мотивами, яких ми не зустрічали у Фракії того періоду, а також золоте намисто, яке є унікальним для нашої країни", – сказала Даніела Агре.

Дослідники виявили, що на золотих смужках руків’я ножа були зображені мисливські собаки.

Очікується, що до кінця тижня артефакти перевезуть до музею в Тополовграді, де вже готують спеціальне приміщення для найкращого збереження знайдених скарбів.

Нагадаємо, у прибережному турецькому місті Фетхіє знайшли голову статуї бога Аполлона віком приблизно 1800 років.