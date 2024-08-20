У Німеччині знайшли 900-річний камінь із зображенням легендарного місіонера
У Німеччині знайшли 900-річний камінь, на якому може бути зображений легендарний єпископ і місіонер XII століття Отто Бамберзький.
Гранітний валун вагою пів тонни, на якому вигравіювано людину з хрестом, виявили в окрузі Клотцов Бугенгагенської громади, повідомляє Arkeonews.
Артефакт, закопаний приблизно на 10-20 сантиметрів під землею, першим знайшов місцевий житель Пітер Віттенберг біля свого дому під час будівельних робіт.
Дім Віттенберга був зведений у XVIII столітті та постійно ремонтувався, але камʼяну плиту, схоже, виявили тільки зараз.
Ілюстраційні або картинні камені – це декоративні кам’яні плити, які були популярні у середньовічній Німеччині.
Згідно з дослідженням, це єдиний знайдений ілюстраційний камінь із зображенням людини, яка тримає перед собою хрест, що вказує на важливість цієї постаті у християнстві.
Християнізація регіону, де був знайдений камінь, відповідає періоду діяльності єпископа Отто Бамберзького. Тому досить імовірно, що на камені зобразили саме його.
Також на шиї у чоловіка висить паліум – елемент одягу, подібний до шарфа, який Папи Римські дарували високопоставленим церковним діячам. Отто Бамберзький якраз отримав такий у 1111 році.
За словами державного археолога Детлефа Янцена, камені з гравіруванням – це велика рідкість серед археологічних знахідок.
"У нас було п’ять у Мекленбурзі-Передній Померані, два в Альтенкірхені та Бергені на Рюгені, два у Вольгасті та один у Ґруттові поблизу Штольпе на Пене, Вартиславському камені", – каже Детлеф Янцен. Інші знахідки походять з Ермлянду та Мазурії у Польщі – всього 20 штук.
Камінь з Клотцова перевезли до міста Шверін для подальшого дослідження. Археологи планують створити 3D-модель каменя, аби точно визначити, що єпископ тримає в іншій руці.
Згодом знахідку представлять громадськості на заході за участі міністра культури та державного археолога.
Нагадаємо, Отто Бамберзький – місіонерський святий Католицької Церкви, який був єпископом Бамберга після 1102 року та канцлером імператора Священної Римської імперії Генріха IV.
У 1124 і 1128 роках він здійснив дві місіонерські поїздки до Західної Померанії, де займався християнізацією полабських словʼян, тому його називали "Апостолом Померанії". У 2024 році виповнюється 900 років від початку першої місіонерської поїздки Отто Бамберзького.
Також імовірно, що єпископ відвідував острів Узедом у Балтійському морі, але ці дані ще потребують підтвердження.
Автор: Ігор Воробйов, спеціально для "УП. Життя"