Дістався острова, що за 2,5 кілометра від материка: в Бразилії ягуар встановив рекорд із плавання

Фото: Ліандро Сільвейра та інші

У центральній Бразилії науковці виявили ягуара-рекордсмена, який міг подолати штучною водоймою щонайменше 1,27 кілометра.

Цей заплив, ймовірно, у шість разів довший за попередню найтривалішу дистанцію, яку здолав цей вид котячих, пише IFLScience.

Уперше цього ягуара фотопастки "впіймали" на материку у квітні 2020 року. В серпні 2024 року цю ж тварину зафіксували на лісистому острові поблизу. Котячого впізнали за характерним плямистим візерунком.

Вчені підрахували, що дістатися туди тварина могла два маршрутами – пропливши 2,5 кілометра напряму або подолавши 1,06 та 1,27 кілометра із зупинкою на невеликому острівцю.

Якщо хижак обрав другий спосіб, то мав проплисти без перепочинку 1,27 кілометра, що майже в шість разів більше за попередній рекорд ягуарів.

Цей вид котячих вважають найбільшим у Південній Америці. Виживання тварин залежить від достатньо великої території для розселення – так вони уникають схрещування споріднених особин і зберігають генетичне різноманіття.

Ягуари належать до суперхижаків, тобто перебувають у верхній частині харчового ланцюга. Цей вид відомий вміння добре плавати, однак їхня поведінка у воді недостатньо вивчена. Окремі дані свідчать, що тварини можуть пропливати лише 200 метрів.

Гідроенергетика та зведення гребель спричинили появу додаткових бар’єрів у середовищі існування ягуарів. Дослідження вчених показує, що хижаки здатні перетинати широкі водойми, відтак можуть долати штучні перешкоди.

Рекордні запливи раніше фіксували серед інших великих кішок, як-от левів. Така поведінка показує, що за достатньо сильного екологічного тиску тварини можуть долати великі річки.

Дослідження вчених попередньо опублікували, але воно ще не пройшло належного рецензування.

Раніше ми розповідали про самця-рекодсмена горбатого кита, який проплив понад 13 тисяч кілометрів та три океани заради пошуку пари.