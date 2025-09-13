"Господарі залишили під обстрілами на Харківщині": три врятовані левиці вирушили до Африки

Три левиці Зоря, Міра та Клеопатра з України вирушили жити до Південної Африки.

Двоє малят, Зоря й Міра, народились у 2024 році та пережили евакуацію з Харківщини. Господарі залишили тварин напризволяще, тікаючи від обстрілів, повідомили на Київській митниці.

Також до двійки приєдналася левиця Клеопатра з Хмельницького зоопарку.

Усі вони потрапили до Центру порятунку диких тварин на Київщині, де отримали лікування, щеплення та документи для безпечної подорожі.

"Київська митниця оформила їхній виїзд за всіма митними правилами. Попереду аеропорт у Варшаві, а звідти – політ до заповідника Anthony Peniston у Південній Африці. Там на них чекає новий дім: простір, сонце й умови, максимально наближені до дикої природи.

Тепер Зоря, Міра та Клеопатра бігатимуть саваною, відчуватимуть вітер у гриву та житимуть так, як задумала природа", – розповіли митники.

Нагадаємо, торік леви Джаміль і Цар, яких врятували з Ясногородки, також знайшли новий дім у Південній Африці. Ще раніше за кордон відправили 5 врятованих левів.

