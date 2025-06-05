У Британії жінка 20 років працювала психіатром із фейковим дипломом

У Британії жінка понад 20 років працювала психіатринею в системі охорони здоров'я (NHS), використовуючи фальшивий диплом.

Суд зобов'язав її виплатити понад 406 тисяч фунтів стерлінгів (22 мільйон гривень) компенсації, окрім терміну увʼязнення, який вона вже відбуває, пишуть BBC і Королівська прокурорська служба.

62-річна Жолія Алемі народилася в Ірані, а в 1990-х поїхала до Окленда (Нова Зеландія) здобувати освіту за спеціальністю "медицина та хірургія".

Правоохоронці зазначають, що вона припинила навчання ще після першого курсу, але у 1995 році підробила диплом і лист-підтвердження, де навіть слово "verify" було написано з помилкою.

Попри це, Генеральна медична рада Великої Британії (GMC) прийняла документи Алемі й надала їй ліцензію лікарки.

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Жінка скористалася положенням Медичного закону, чинним до 2003 року, який дозволяв випускникам медуніверситетів з деяких країн Співдружності, зокрема Нової Зеландії, працювати у Британії без додаткових іспитів. Алемі не проходила тест PLAB, який зазвичай мають складати іноземні лікарі.

За даними прокуратури, за час роботи у NHS Алемі заробила понад 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (понад 67 мільйонів гривень), хоча ніколи не мала права лікувати людей.

Правоохоронці вважають, що Алемі "зневажила добробут пацієнтів", завдала бюджету збитків та могла наражати на ризик сотні людей.

У 2018 році Алемі засудили до 5 років ув'язнення за три епізоди шахрайства, зокрема за підробку заповіту 84-річної жінки.

Тоді зловмисниця намагалася незаконно отримати у спадок будинок у Кесвіку та 300 тисяч фунтів стерлінгів (понад 16,8 мільйона гривень).

Після цього GMC визнала "недостатність перевірок" у 1990-х роках і розпочала масштабну ревізію близько 3000 ліцензій іноземних лікарів.

У 2023 році суд у Манчестері визнав Алемі винною у 20 правопорушеннях, серед яких підробка документів. Вирок – 7 років позбавлення волі.

Нині представник Королівської прокуратури повідомив, що жінку додатково зобов'язали відшкодувати NHS понад 406 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 22,8 мільйона гривень).

Якщо вона цього не зробить, її термін ув'язнення збільшиться ще на 2,5 роки.

Суддя Гіларі Менлі закликала провести окреме розслідування щодо того, як GMC могла прийняти "очевидно фальшиві документи".

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки України та поліція підозрювали у підробці документів про освіту скандального "психолога" Спартака Субботу, якого викрили на брехні про освіту, імʼя, роботу в поліції тощо, а також – на неетичних стосунках з клієнтками.

У Національному медичному університеті ім. Богомольця також заявили, що не мають даних про нібито "медичну" освіту Субботи.