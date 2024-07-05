Британській медсестрі, яка вбивала новонароджених, оголосили 15-й вирок про довічне ув’язнення

Загалом суд визнав жінку винною в 7 вбивствах та ще 7 замахах на вбивство новонароджених

У Великій Британії колишній неонатальній медсестрі Люсі Летбі призначили покарання у вигляді пожиттєвого позбавлення волі за спробу вбивства недоношеної дитини. Це її п’ятнадцятий пожиттєвий вирок за вбивства немовлят і замахи на життя новонароджених.

5 червня 34-річній медсестрі, яка вже відбуває 14 довічних покарань, за результатом розгляду справи про спробу вбивства сьомої дитини призначили ще одне пожиттєве ув’язнення, повідомляє The Guardian.

Під час повторного розгляду справи щодо спроби вбивства недоношеної дівчинки 2 липня суд виніс обвинувальний вирок колишній медсестрі Люсі Летбі, але остаточна тяжкість покарання стала відома лише зараз.

У вироку суддя зазначив, що Летбі навмисно вирвала дихальну трубку крихітної новонародженої дитини. Дівчинка померла через три дні з причин, не пов’язаних з діями Люсі.

Під час останнього судового засідання Люсі здивувала присутніх вигуками і запереченнями своєї винуватості.

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Суддя Джеймс Госс Кей-Сі наказав тюремним офіцерам заспокоїти підсудну і назвав її емоційний сплеск "шокуючим актом прорахованої та бездушної жорстокості".

Помітно шокованими були й члени родини новонародженої жертви колишньої неонатальної медсестри, які незадовго до заперечень підсудної описували пережите після злочину горе.

За словами судді, злочин жінки "повністю суперечив людським інстинктам і породив недовіру громадян до медичних працівників".

"Ми ніколи не матимемо того, що дало би нам спокій, близькість або почуття повноцінної родини. Однак ти, Люсі Летбі, більше ніколи не скривдиш жодну іншу дитину", – з місця свідків звернулася до засудженої матір померлої новонародженої.

За словами адвоката колишньої медсестри, його клієнтка висловлювала співчуття родинам немовлят, але продовжувала наполягати на своїй невинуватості.

Раніше Люсі Летбі, яка працювала медсестрою в лікарні імені Графині Честерської, що у Великій Британії, визнали винною у вбивстві 7 немовлят та спробі вбити ще шістьох.

Тоді суд назвав отруєння немовлят інсуліном, перегодовування їх молоком, введення повітря у кров та інше фізичне насилля "наполегливими, усвідомленими і холоднокровними" злочинами.

Під час досудового розслідування правоохоронці знайшли в помешканні жінки її записи, зроблені від руки.

Колишня медсестра писала: «Я вбила їх навмисно, тому що я недостатньо хороша", "Я жахлива людина", "Я ЗЛО, Я ЗРОБИЛА ЦЕ", "Вбийте мене", "Допоможіть мені" і "Я більше так не можу".