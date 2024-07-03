У Британії медсестру, яка вбила 7 немовлят, визнали винною у смерті ще однієї дівчинки

Люсі Летбі раніше уже судили за вбивство 7 немовлят і замахи на 6

Британську медсестру Люсі Летбі, яку вже судили за вбивство 7 немовлят, визнали винною у спробі вбивства ще однієї недоношеної дівчинки.

Суд виніс ще один вирок 34-річній медсестрі, яка відбуває 14 довічних термінів ув'язнення, під час повторного розгляду справи, повідомляють BBC та The Guardian.

Дівчинка народилася на 15 тижнів раніше терміну і важила лише 692 грамів. За даними слідства, Люсі Летбрі намагалася вбити дитину, коли їй було лише декілька годин.

Колишня неонатальна медсестра вирвала у новонародженої дихальну трубку, що спричинило жахливе погіршення її стану. Через три дні дитина померла.

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У серпні минулого року інший склад присяжних визнав Летбі винною у вбивстві 7 немовлят і замаху на вбивство ще 6 у неонатальному відділенні лікарні Графині Честерської у 2015-2016 роках.

Однак винести вирок за звинуваченням щодо цієї дитини не вдалося. Хоч Летбі пред'явили звинувачення у її вбивстві, пізніше прокуратура вирішила, що доказів недостатньо.

Справу передали на повторний судовий розгляд, який відбувся в Суді Корони Манчестера. Батьки померлої дівчинки нарешті домоглися вироку.

"Сьогодні правосуддя відбулося. Але це не позбавляє нас від болю, гніву і страждань, які нам усім довелося пережити", – заявила сім’я немовляти.

Нагадаємо, Люсі Летбі працювала у лікарні Графині Честерської з червня 2015 року по червень 2016 року. У цей період вона вбивала дітей та стежила за їхніми сім'ями.

Неонатальна "медсестра" труїла немовлят інсуліном, перегодовувала їх молоком, вводила їм повітря у кров, намагалася задушити та вводила смертельні дози ліків.

У будинку Летбі поліція знайшла 257 записів із медичними даними померлих дітей, а також особисті записки "Я вбила їх навмисно", "Я жахлива людина", "Я ЗЛО, Я ЗРОБИЛА ЦЕ", "Вбийте мене", "Допоможіть мені" тощо.

Присяжні слухали справу протягом 10 місяців. Люсі Летбі присудили 14 довічних термінів ув'язнення.

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