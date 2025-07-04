"Були на відстані не більше дюйма від забуття": британські археологи розкопали у полі два римські мечі

У Британії археологи розкопали два рідкісні римські мечі ІІ століття, поховані на території стародавньої вілли.

На цьому ж місці археологи виявили стародавнє поселення часів залізної доби, повідомляє The Guardian.

Знахідку виявили під час експедиції у 2023 році. Стародавня зброя була закопана у полі доволі близько до поверхні землі. На неї зреагували металошукачі.

Один з дослідників, Пітер Басбі, розповів, що зброя була пошкоджена сільськогосподарською технікою, тому, ймовірно, згодом її б узагалі знищили під час польових робіт.

"Це була феноменальна удача. Мечі були на відстані не більше дюйма від забуття", – поділився він.

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Розпочавши глибші розкопки на полі, команда знайшла залишки римської забудови: керамічну покрівлю, черепицю, яка могла бути частиною системи теплої підлоги, а також фрагменти розфарбованої штукатурки. Імовірно, це руїни вілли ІІ або ІІІ століття.

За гіпотезою дослідників, мечі могли спеціально заховати у дворі чи саду римської вілли, щоб вони не дістались саксам, які атакували римські поселення.

Зброю досліджували в науковому центрі Історичної Англії у Портсмуті. На одному з мечів виявили сліди декоративного зварювання по центру. Інший меч жодного декору не має. Це дає підстави припускати, що перший меч належав воїну з вищим статусом.

Вважається, що подібні довгі мечі римляни використовували під час їзди верхи на конях з початку II до III століття нашої ери.

Пітер Басбі розповів, що робота на розкопках була виснажливою, але "блиск відкриттів" підтримував усіх.

"Це просто неймовірно. Це захопило уяву як волонтерів, так і професійних археологів. Робота на місці в похмурі, сирі, темні січневі дні нікого не лякала через приємне хвилювання", – зауважив він.

Також археологи встановили, що на цьому ж місці існували поселення ще в часи середнього залізного віку, тобто, близько 800-100 років до нашої ери. Зокрема, тут розкопали останки людини, що була похована поруч із черепом коня. Більше про них планують з’ясувати у межах подальших досліджень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що археологи знайшли дві скульптури чоловіка та жінки у натуральну величину під час розкопок великої гробниці Порта Сано у давньоримському місті Помпеї.