У Британії пасмо волосся жінки продали за 3,6 тисячі фунтів стерлінгів. Хто вона така?

У Британії продали на аукціоні пасмо волосся піонерки медсестринства Флоренс Найтінгейл.

Артефакт пішов з молотка за понад 3,6 тисячі фунтів стерлінгів (майже 200 тисяч гривень), повідомляє аукціонний дім Tennants Auctioneers та ВВС.

Флоренс Найтінгейл була засновницею першої школи медичних сестер, реформаторкою сестринської справи, піонеркою статистики та місіонеркою, яка рятувала солдатів під час Кримської війни 1853-1856 років. Тогочасна преса охрестила її "Дамою з лампою", бо вона обходила поранених з лампою в руках.

"Народившись у заможній родині, вона здобула гарну освіту від батька-ліберала, який вірив у необхідність освіти для жінок. Відкинувши очікування суспільства і своєї сім'ї щодо одруження і народження дітей, вона пішла за своїм покликанням і стала медсестрою", – кажуть у Tennants Auctioneers.

Пасло волосся Флоренс продавалося разом із її підписом на обрізаному аркуші паперу, копією "Порядку поховання померлих" у шкіряній палітурці, виданого для її похорону в 1910 році, а також мініатюрним примірником Книги Йова зі Старого Завіту.

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LONDON STEREOSCOPIC COMPANY/GETTY IMAGES

Батько сімейства Вільям Найтінгейл подарував цю книгу своєму зятю Гаррі Верні, який одружився з Френсіс Партенопе (сестрою Флоренс Найтінгейл) у 1858 році. На книжці є написом "Гаррі Верні від Вільяма Найтінгейла Емблі (батька Флоренс), квітень 1862 року".

До продажу на аукціоні ці предмети зберігали нащадки Френсіс та Гаррі. Тепер їх придбав приватний покупець, ім’я якого не розкривають. Ймовірно, шматочок волосся Флоренс відрізали у 1883 році, коли їй було 63 роки.

Чим відома "Дама з лампою"?

C.A.Tomkins/wellcomecollection

За даними Національної бібліотеки медицини Великої Британії, Флоренс Найтінгейл народилася 12 травня 1820 року у Флоренції, у заможній аристократичній британській родині під час весільної подорожі батьків Європою.

З юних років Флоренс хотіла доглядати хворих людей та працювати медсестрою, а не просто вийти заміж та вести сімейне життя, як очікувалось від панянки з її високим статусом.

У Національній бібліотеці медицини кажуть, що Флоренс набридло "тривіальне життя, яке вели жінки вищого класу", тому вона переконала батьків відпустити її вчитися на медсестру.

Після навчання у Німеччині Флоренс отримала посаду суперінтенданта "Закладу для хворих жінок" на Харлі-стріт у Лондоні. У 1853 році батько виділив Флоренс 500 фунтів на рік, зробивши її фінансово незалежною.

Потім почалася Кримська війна. Британія, Франція, Туреччина і Сардинія об'єднали зусилля проти Російської імперії. У 1854 році Флоренс приїхала до Османської імперії з 38 медсестрами, організувала там догляд за пораненими солдатами союзників, а потім працювала в англійських шпиталях у Криму.

"Флоренс стала відомою завдяки своїм зусиллям у догляді за пораненими солдатами під час Кримської війни. Зміни, які вона впроваджувала і за які боролася, покращуючи гігієну та догляд за пораненими, значно знизили рівень смертності", – каже аукціонний дім.

Нині деякі критики стверджують, що роль Флоренс була дещо перебільшена тогочасними газетами. Утім, вона зробила великий внесок у медичну освіту для жінок.

Після повернення з війни вона заснувала першу світську школу медсестер у лондонському шпиталі Святого Томаса, реформувала військову медицину Британії, почала запроваджувати охорону громадського здоров’я в Індії.

Найтінгейл померла у 1910 році у Канаді, коли їй було 90 років. На її честь Ліга Міжнародного Червоного Хреста і Червоного Півмісяця заснувала медаль імені Флоренс Найтінгейл – найвищу нагороду для сестер милосердя.

У Великій Британії Флоренс Найтінгейл вважають національною героїнею. У день її народження 12 травня відзначається Міжнародний день медичної сестри.

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